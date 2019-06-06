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      Рада упростила получение гражданства для иностранных добровольцев, воюющих за Украину

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      Иностранцам, которые воюют за Украину, будут предоставлять гражданство по упрощенной процедуре
      Иностранцам, которые воюют за Украину, будут предоставлять гражданство по упрощенной процедуре / 24 канал

      Народные депутаты проголосовали за внедрение упрощенной процедуры получения украинского гражданства для иностранцев-добровольцев, которые воюют на Донбассе. Кроме того, упрощение касается и получения вида на жительство в стране.

      За соответствующий закон № 3433 отдали свои голоса 230 народных избранников. Документ вносит изменения в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины".

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      Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину на Донбассе и, которые на законных основаниях находятся в стране, имеют возможность получить вид на жительство в Украине пока они ее защищают. Кроме того, документом предусматривается ограничение по добровольному или принудительному возвращению таких иностранцев и лиц без гражданства к государству-агрессору или странам, которые не признают территориальную целостность Украины.

      Для них не будут действовать условия обязательного проживания в течение последних 5 лет на территории Украины, обязательного разрешения на иммиграцию, владение государственным языком, наличие законных источников существования.

      Также, согласно изменениям в закон "О гражданстве Украины", предусматривается упрощенный порядок принятия в гражданство иностранцев, воевавших на Донбассе.

      На этих лиц не будет распространяться требование прекратить иностранное гражданство при получении украинского. Им достаточно будет предоставить декларацию об отказе от гражданства иного государства.

      Закон вступит в силу через два месяца после публикации.

      Отметим, что в сентябре 2018 года под Генпрокуратурой проходил массовый пикет. Митингующие выступали против экстрадиции в Россию ингушского добровольца Тимура Тумгоева. Его 12 сентября 2018 года, на запрос ФСБ России, Генеральная прокуратура Украины экстрадировала на родину. Там Тумгоева обвиняли в участии в ИГИЛ.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Операция Объединенных сил
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