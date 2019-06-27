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      Проросійські бойовики відійшли від пішохідного мосту в районі Станиці Луганської

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      Відведення сил у районі Станиці Луганської
      Відведення сил у районі Станиці Луганської / Donpress.com

      Проросійські бойовики завершили перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської, а саме відійшли від пішохідного мосту.

      На окупованому Донбасі біля Станиці Луганської 26 червня почалось розведення сил і українських військових, і проросійських бойовиків. Розведення сил має завершитись 28 липня.

      Дізнайтеся, чи вплине розведення сил на Донбасі на оборонні можливості української армії

      Групи розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дороги на наявність вибухівки задля максимальної безпеки мирних жителів Станиці Луганської та інших українців, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду.

      Протягом 27 червня українська сторона не планує здійснювати інші заходи в межах розведення сил та засобів. Поки триває процес розведення сторін, українські резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.

      Якщо російсько-окупаційні війська не робитимуть подальших кроків з відведення за визначені межі, українські військові негайно повернуться на свої позиції.

      Разом з тим Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних жителів та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск відбувається у штатному режимі.

      Попри те, що українські війська 26 червня розпочали відведення сил поблизу Станиці Луганської, проросійські бойовики 39 разів обстріляли їхні позиції, поранивши 7 бійців Об’єднаних сил.

      карта окуповані території Донбас Україна

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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