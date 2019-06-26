Чи вплине розведення сил на Донбасі на оборонні можливості української армії

У штабі Операції Об’єднаних сил наголосили, що відведення українських підрозділів поблизу Станиці Луганської на Донбасі жодним чином не послабить можливості українських військових на цій ділянці.

Уранці 26 червня біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил. Такі заходи заплановано провести упродовж трьох діб.

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У результаті Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів углиб підконтрольної Україні території. Відтак, позиції української армії будуть розташовуватися на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду.

Зауважимо, що раніше воїнів і бойовиків розділяли 380 метрів, а після розведення сил ця відстань має збільшитися до понад 2 кілометрів.

Як підкреслили представник Операції Об’єднаних сил, процес розведення сил і засобів не послаблює оборонні можливості українських воїнів на цій ділянці.

Крім того, командування ОС наголосило, що українська сторона вжила усі необхідні заходи, аби розведення сил не створювало небезпеки для життя та здоров’я мирного населення по обидва боки лінії розмежування.

"Окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених мінських домовленостей. Спостереження за процесом розведення сил на зазначеній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ця місія упродовж декількох діб здійснюватиме постійний моніторинг, чи виконують обидві сторони усі заходи розведення. Опісля СММ ОБСЄ опублікує детальний звіт", – додали у штабі.

До слова, останнім часом ситуація на Донбасі суттєво загострилася. Зокрема, упродовж доби 25 червня бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли українських позицій, внаслідок чого 5 українських військових зазнали поранень та ще 2 отримали бойове травмування. А 24 числа окупанти порушували режим припинення вогню ще більше разів – 44. У результаті 2 українських військових було поранено та ще 2 – травмовано. Загалом з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року на Донбасі 3 332 людини загинули та ще близкьо 7 тисяч зазнали поранень.

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Раніше у Мінську Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі, однак згодом сторони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви.



Окуповані території Донецької та Луганської областей: інфографіка 24 каналу