22:13
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Мінську знову не домовилися про перемир'я на Донбасі

      78 Читать новость на русском
      У Мінську знову не домовитися про перемир'я на Донбасі
      У Мінську знову не домовитися про перемир'я на Донбасі / ua.news

      У столиці Білорусь 19 червня пройшло засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Це уже друге засідання після обрання Володимира Зеленського президентом.

      Попереднє засідання ТКГ було 5 червня. Тоді сторони домовилися підписати нову угоду про перемир'я на окупованому Донбасі 19 червня.

      Важливо: Зеленський призначив представників у Тристоронній контактній групі: список

      Угода про перемир'я має передбачати ефективні механізми для її реалізації та контролю. Представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік сказав, що сторони сьогодні не дійшли згоди, пише "Радіо Свобода".

      Попри очевидну зацікавленість сторін у так званому "хлібному" перемир'ї вони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви,
      – заявив Сайдік.

      Окрім того, не вдалося також досягти домовленості щодо розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Мартін Сайдік вважає, що сторони зможуть домовитися про перемир'я 2 липня. Саме тоді відбудеться наступне засідання групи в Мінську.

      Президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

      Читайте також: Кучма озвучив умову, за якої можливе скасування блокади окупованого Донбасу

      Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      blog_ava
      Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
      сьогодні
      6042
      Теги: Мінські домовленості Мінськ Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия хочет подорвать отношения Украины и Израиля
      сьогодні , 22:00 Россия хочет подорвать отношения Украины и Израиля
      Злой Одессит 112
      Кого боїться Путін?
      сьогодні , 21:01 Кого боїться Путін?
      790
      Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
      сьогодні , 20:00 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
      Юлія Ліпенцева 445
      Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку року і як багато жартівників покарано
      сьогодні , 19:30 Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку року і як багато жартівників покарано
      Світлана Попова 322
      Нормандський формат: чи потрібна зустріч і чим вона закінчиться
      сьогодні , 18:01 Нормандський формат: чи потрібна зустріч і чим вона закінчиться
      Інна Жолобович 755
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук