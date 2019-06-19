У Мінську знову не домовилися про перемир'я на Донбасі

У столиці Білорусь 19 червня пройшло засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Це уже друге засідання після обрання Володимира Зеленського президентом.

Попереднє засідання ТКГ було 5 червня. Тоді сторони домовилися підписати нову угоду про перемир'я на окупованому Донбасі 19 червня.

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Угода про перемир'я має передбачати ефективні механізми для її реалізації та контролю. Представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік сказав, що сторони сьогодні не дійшли згоди, пише "Радіо Свобода".

Попри очевидну зацікавленість сторін у так званому "хлібному" перемир'ї вони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви,

– заявив Сайдік.

Окрім того, не вдалося також досягти домовленості щодо розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Мартін Сайдік вважає, що сторони зможуть домовитися про перемир'я 2 липня. Саме тоді відбудеться наступне засідання групи в Мінську.

Президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.