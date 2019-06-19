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      Кучма озвучив умову, за якої можливе скасування блокади окупованого Донбасу

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      Кучма розповів, коли можливо знімати блокаду з окупованого Донбасу
      Кучма розповів, коли можливо знімати блокаду з окупованого Донбасу / Фото з Facebook

      Рада національної безпеки і оборони не буде переглядати торгівельні обмеження щодо окупованої частини Донбасу, поки розташовані там активи не будуть повернуті в українське правове поле.

      Таку заяву зробив представник України в Тристоронній контактній групі, другий президент України Леонід Кучма за підсумками роботи ТКГ 19 червня, пише його прес-секретар Дарка Оліфер.

      Читайте також: Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування

      Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО,
      – зазначив Кучма.

      За його словами, для прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Їхня зустріч могла б стати імпульсом для реалізації мінських угод.

      Окрім того, Кучма переконаний, що запровадження режиму тиші на Донбасі могло б покращити безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення.

      Наразі безпекова підгрупа має опрацювати підготовку до так званого "хлібного перемир'я". Для цього СММ ОБСЄ повинна мати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно її мандату.

       

      Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.

      15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.

      Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

       

      Що Кучма вже говорив про блокаду окупованого Донбасу? Після зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив, що "ніякої економічної блокади Донбасу немає". Він пояснив, що існує "тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення".

      Тому, він запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

      Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Війна на Донбасі Блокада Мінські домовленості Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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