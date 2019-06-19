17:24
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Місто на честь зачіски Трампа. РФ створила свій інтернет
      Вєсті Кремля
      21:28, 18 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський призначив представників у Тристоронній контактній групі: список

      3902 Читать новость на русском
      Зеленський призначив представників у ТКГ
      Зеленський призначив представників у ТКГ / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський призначив представників України у Тристоронній контактній групі: Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія.

      В Указі №414/2019 йдеться, що ці люди представлятимуть Україну у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

      Читайте також: Російський "чистий аркуш" може означати визнання Криму російським, – Кучма про переговори у ТКГ

      Зеленський призначив представниками у ТКГ:

      • Бондаря Богдана Володимировича – у робочій підгрупі з безпекових питань( він генерал-майор ЗСУ);
      • Веремія Ігоря Григоровича – у робочій підгрупі з соціально- економічних питань (він заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України з вересня 2014).
      • Лутковську Валерію Володимирівну – у робочій підгрупі з гуманітарних питань (вона уповноважена Верховної Ради України з прав людини з 2012 року).
      • Моцика Олександра Федоровича – у робочій підгрупі з політичних питань (він український дипломат та Надзвичайний і Повноважний посол України у США у 2010-2015 роках).

      указ президента ткг
      Указ президента про призначення представників у ТКГ

      Переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на 12 липня. Після офіційних візитів Володимира Зеленського до Франції та Німеччини, лідери країн заявили, що готові до цієї зустрічі.

      Важливо: Зеленський призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську

      Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      blog_ava
      Білий верх, чорний низ: Олена Зеленська засвітила класичний образ у Берліні
      сьогодні
      15023
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Мінські домовленості Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія шантажує газом ЄС та Україну, – Gazeta Wyborcza
      сьогодні , 17:16 Росія шантажує газом ЄС та Україну, – Gazeta Wyborcza
      Світові Медіа 207
      Путіна не можна вилікувати, лише приспати: найгучніші цитати Дмитра Тимчука
      сьогодні , 17:00 Путіна не можна вилікувати, лише приспати: найгучніші цитати Дмитра Тимчука
      Світлана Попова 306
      Як олігархи перекривають інвесторам дорогу в Україну
      сьогодні , 16:30 Як олігархи перекривають інвесторам дорогу в Україну
      Олексій Мінаков 397
      Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      сьогодні , 16:00 Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      Ірина Поліщук 740
      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      сьогодні , 15:18 Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      1496
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук