Зеленський призначив представників у Тристоронній контактній групі: список

Президент України Володимир Зеленський призначив представників України у Тристоронній контактній групі: Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія.

В Указі №414/2019 йдеться, що ці люди представлятимуть Україну у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Читайте також: Російський "чистий аркуш" може означати визнання Криму російським, – Кучма про переговори у ТКГ

Зеленський призначив представниками у ТКГ:

Бондаря Богдана Володимировича – у робочій підгрупі з безпекових питань( він генерал-майор ЗСУ);

Богдана Володимировича – у робочій підгрупі з безпекових питань( він генерал-майор ЗСУ); Веремія Ігоря Григоровича – у робочій підгрупі з соціально- економічних питань (він заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України з вересня 2014).

Ігоря Григоровича – у робочій підгрупі з соціально- економічних питань (він заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України з вересня 2014). Лутковську Валерію Володимирівну – у робочій підгрупі з гуманітарних питань (вона уповноважена Верховної Ради України з прав людини з 2012 року).

Валерію Володимирівну – у робочій підгрупі з гуманітарних питань (вона уповноважена Верховної Ради України з прав людини з 2012 року). Моцика Олександра Федоровича – у робочій підгрупі з політичних питань (він український дипломат та Надзвичайний і Повноважний посол України у США у 2010-2015 роках).



Указ президента про призначення представників у ТКГ

Переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на 12 липня. Після офіційних візитів Володимира Зеленського до Франції та Німеччини, лідери країн заявили, що готові до цієї зустрічі.

Важливо: Зеленський призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.