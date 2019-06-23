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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Спостерігачі попереджають про десятки "Градів" на окупованій Луганщині

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      Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню "Град" в окупованих районах Луганської області.

      Усіх їх розмістили із порушенням ліній відведення, пишуть у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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      Так, 20 червня безпілотник місії виявив 8 реактивних систем залпового вогню, серед яких – "Гради". Їх розташували на полігоні біля Міусинська. Ще 22 системи – поблизу Хрустального.


      Російські "Гради"/ Джерело: РИА Новости 

      Спостерігачі зафіксували також десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі. Зокрема, безпілотник виявив 4 зенітні ракетні комплекси "Стріла-10", 6 танків Т-64, 9 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 12 буксируваних гаубиць "Жаба" на полігоні біля Міусинська. Ще 29 буксируваних гаубиць, 6 самохідних гаубиць та 4 протитанкові гармати "Рапіра" біля Хрустального.

      Безпілотник малого радіуса також помітив 25 танків, а також 8 танків невстановленого типу на полігоні біля Тернового.

      Зазначимо, протягом доби 23 червня бойовики осбтріляли українські позиції 31 раз, одник військовий загинув, ще 8 отримали поранення. 


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.

       

      blog_ava
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      Теги: ОБСЄ Зброя Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Фотоновини Новини України
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