Спостерігачі попереджають про десятки "Градів" на окупованій Луганщині

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню "Град" в окупованих районах Луганської області.

Усіх їх розмістили із порушенням ліній відведення, пишуть у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Так, 20 червня безпілотник місії виявив 8 реактивних систем залпового вогню, серед яких – "Гради". Їх розташували на полігоні біля Міусинська. Ще 22 системи – поблизу Хрустального.



Російські "Гради"/ Джерело: РИА Новости

Спостерігачі зафіксували також десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі. Зокрема, безпілотник виявив 4 зенітні ракетні комплекси "Стріла-10", 6 танків Т-64, 9 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 12 буксируваних гаубиць "Жаба" на полігоні біля Міусинська. Ще 29 буксируваних гаубиць, 6 самохідних гаубиць та 4 протитанкові гармати "Рапіра" біля Хрустального.

Безпілотник малого радіуса також помітив 25 танків, а також 8 танків невстановленого типу на полігоні біля Тернового.

Зазначимо, протягом доби 23 червня бойовики осбтріляли українські позиції 31 раз, одник військовий загинув, ще 8 отримали поранення.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.