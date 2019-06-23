На Донбасі шквал обстрілів: є загиблий, багато поранених

Впродовж минулої доби 22 червня бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще 8 – отримали поранення.

Гатили окупанти і з заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляли позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям,

– пишуть у штабі.

Також розвідка повідомляє, що один окупант отримав поранення, знищили безпілотний літальний апарат противника та пошкодили 1 бронемашину. Окупанти вже тричі обстріляли українських воїнів від початку доби.

Що казав Кучма про вогонь у відповідь?Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Зокрема, необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.



Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей