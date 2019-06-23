08:20
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      На Донбасі шквал обстрілів: є загиблий, багато поранених

      2
      Бойовики 31 раз обстріляли українських воїнів на Донбасі, є загиблий
      Бойовики 31 раз обстріляли українських воїнів на Донбасі, є загиблий / Міністерство оборони України

      Впродовж минулої доби 22 червня бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще 8 – отримали поранення.

      Гатили окупанти і з заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

      Треба знати: Відповідь буде, – Полторак пригрозив бойовикам за обстріли ЗСУ на Донбасі

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляли позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісків.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.

      За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям,
      – пишуть у штабі.

      Також розвідка повідомляє, що один окупант отримав поранення, знищили безпілотний літальний апарат противника та пошкодили 1 бронемашину. Окупанти вже тричі обстріляли українських воїнів від початку доби.

      Що казав Кучма про вогонь у відповідь?Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Зокрема, необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

      Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей 

      blog_ava
      На Донбасі загинув український військовий
      сьогодні
      633
      Теги: Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      22 червня , 22:12 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      3083
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      22 червня , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 258
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      22 червня , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 582
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      22 червня , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 436
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      22 червня , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1779
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук