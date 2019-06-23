На Донбасі шквал обстрілів: є загиблий, багато поранених
Впродовж минулої доби 22 червня бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще 8 – отримали поранення.
Гатили окупанти і з заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
Треба знати: Відповідь буде, – Полторак пригрозив бойовикам за обстріли ЗСУ на Донбасі
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляли позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісків.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям,
– пишуть у штабі.
Також розвідка повідомляє, що один окупант отримав поранення, знищили безпілотний літальний апарат противника та пошкодили 1 бронемашину. Окупанти вже тричі обстріляли українських воїнів від початку доби.
Що казав Кучма про вогонь у відповідь?Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Зокрема, необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.
Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.