Відповідь буде, – Полторак пригрозив бойовикам за обстріли ЗСУ на Донбасі

Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей, але завжди відповідали і будуть відповідати і далі на ворожі обстріли з боку російських окупаційних військ на Донбасі. Особливо це стосується випадків, коли ворожі дії бойовиків загрожують життю бійців ЗСУ.

Міністр оборони України Степан Полторак у Харкові прокоментував ініціативу представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми не відривати вогонь у відповідь, пише УНІАН. Він пояснив, що ЗСУ першими не відкривають вогонь і чітко дотримуються домолевностей про перемир'я.

Читайте також: Українські бійці дали відсіч ворогу на Донбасі: ефектне відео

Збройні сили ніколи не порушували Мінські угоди, але в той же час, тоді, коли є загроза життю наших військових або загроза втратити наших позицій, ми будемо відповідати адекватно й ані клаптика своєї землі точно не віддамо. Ми на вогонь противника відповідали, відповідаємо і будемо відповідати,

– наголосив Полторак.

Міністр також додав, що ситуація на окупованих територіях змінюється щодня. Так, напередодні зустрічі в Мінську вона зазвичай загострюється – проросійські бойовики значно збільшують кількість обстрілів, щоб тиснути на Україну.

Проте, Полторак переконаний, що ці дії російських окупантів не матимуть жодної ефективності.

Що казав Кучма про вогонь у відповідь?Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Зокрема, необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.



Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.