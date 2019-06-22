15:39
22 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пряма лінія Путіна. Раб Кадиров змінює васала
      Вєсті Кремля
      23:34, 21 червня
      Вєсті. UA: Магічний Саакашвілі. Антикорупційна сублімація або Як вкотре взялися за Шуфрича
      Вєсті.UA
      22:31, 21 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Відповідь буде, – Полторак пригрозив бойовикам за обстріли ЗСУ на Донбасі

      562 Читать новость на русском
      Полторак наголосив, що ЗСУ будуть відповідати вогнем на обстріли бойовиків
      Полторак наголосив, що ЗСУ будуть відповідати вогнем на обстріли бойовиків / veterano.com.ua

      Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей, але завжди відповідали і будуть відповідати і далі на ворожі обстріли з боку російських окупаційних військ на Донбасі. Особливо це стосується випадків, коли ворожі дії бойовиків загрожують життю бійців ЗСУ.

      Міністр оборони України Степан Полторак у Харкові прокоментував ініціативу представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми не відривати вогонь у відповідь, пише УНІАН. Він пояснив, що ЗСУ першими не відкривають вогонь і чітко дотримуються домолевностей про перемир'я.

      Читайте також: Українські бійці дали відсіч ворогу на Донбасі: ефектне відео

      Збройні сили ніколи не порушували Мінські угоди, але в той же час, тоді, коли є загроза життю наших військових або загроза втратити наших позицій, ми будемо відповідати адекватно й ані клаптика своєї землі точно не віддамо. Ми на вогонь противника відповідали, відповідаємо і будемо відповідати,
      – наголосив Полторак.

      Міністр також додав, що ситуація на окупованих територіях змінюється щодня. Так, напередодні зустрічі в Мінську вона зазвичай загострюється – проросійські бойовики значно збільшують кількість обстрілів, щоб тиснути на Україну.

      Проте, Полторак переконаний, що ці дії російських окупантів не матимуть жодної ефективності.

      Що казав Кучма про вогонь у відповідь?Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Зокрема, необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

      Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.

      blog_ava
      Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
      сьогодні
      5971
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Степан Полторак Збройні сили України Леонід Кучма Проросійські бойовики Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      сьогодні , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 309
      Парламентські вибори в Україні: скільки ветеранів балотуватиметься до Верховної Ради
      сьогодні , 14:00 Парламентські вибори в Україні: скільки ветеранів балотуватиметься до Верховної Ради
      221
      Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики
      сьогодні , 12:06 Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики
      1161
      В Раде повышается токсичность, или Возвращение "блудного сына" Андрея Клюева
      сьогодні , 12:01 В Раде повышается токсичность, или Возвращение "блудного сына" Андрея Клюева
      Злой Одессит 1117
      Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
      сьогодні , 10:00 Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
      Ірина Полицька 11199
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук