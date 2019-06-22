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      Українські бійці дали відсіч ворогу на Донбасі: ефектне відео

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      Українські бійці дали потужну відсіч ворогу на Донбасі
      Українські бійці дали потужну відсіч ворогу на Донбасі / 24 канал

      На Донбасі проросійські бойовики б'ють по захисникам міста Мар'їнка, не дивлячись на перемир'я та режими припинення вогню. Кожного дня українські армійці змушені братись за зброю, аби дати гідну відповідь ворогу.

      Околиці Донецьку нині кишать озброєним ворогом. Найнебезпечніший час настає тоді, коли мирна Україна готується до сну.

      Як працюють медики на передовій та що змінилося за роки війни – дивіться у програмі "Фактор безпеки"

      Ворог зазвичай гатить з кулемета, але, за словами захисників України, стріляє не прицільно.

      Військова Ольга, яка приїхала з російського Челябінська воювати за Україну, розповіла, що проросійські бойовики бачать густі зарослі, які перекривають видимість і регулярно прострілює, але бояться підходу.

      Якщо там кадрові якісь військові російські, то так більш професійно (стріляють, – 24 канал). Якщо місцеві, як то кажуть, "ополчєніє", то аби куди,
      – розповів боєць "королівської" бригади Дмитро.

      На відео помітно, як отримавши потужну відповідь від українських військових – ворог замовкає.

      Дивіться відео бою на Донбасі: 

       

      blog_ava
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      21 червня
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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Збройні сили України Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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