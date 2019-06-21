Постійно ризикують життям: як працюють медики на передовій та що змінилося за роки війни
В Україні 16 червня відзначили День медичного працівника. Це дуже важлива й шанована професія, особливо тими, хто зі зброєю в руках захищає українську землю. Їх по праву можна вважати ангелами-охоронцями, адже вони, ризикуючи власним життям, знаходяться в епіцентрі військових дій, аби рятувати життя пораненого солдата.
Якою була ситуація на фронті раніше
У 2014 році до війська приходили добровольці й волонтери, зазвичай без медичної освіти.
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Юлія Паєвська, з позивним "Тайра" – командир евакуаційного відділення 61 мобільного госпіталю. Свою медично-волонтерську кар'єру розпочала саме з курсів тактичної медицини. Практичний досвід здобувала уже на війні. За шість років Юлії та її колегам вдалося врятувати не одне життя.
Юлія Паєвська
Жінка переконана: сьогодні у пораненого бійця шансів вижити значно більше, ніж кілька років тому. Евакуація поранених з поля бою, комплектація українських аптечок й рюкзаків санінструкторів відбувається за стандартами НАТО.
"Ми досягли результату, коли евакуація відбувається впродовж 30 хвилин, інколи швидше. У будь-якому разі в годину ми вкладаємося. Все залежить від того, наскільки далеко від шпиталю знаходиться позиція підрозділу", – зазначила Паєвська.
Перехід на стандарти НАТО: що змінилося
З початком переходу української армії на стандарти НАТО змінилися і підходи до підготовки військових лікарів, процедури і вимоги до надання першої медичної допомоги, змісту військових аптечок тощо. На те, аби евакуювати бійця, є лічені хвилини.
Військові медики надають першу допомогу й намагаються якомога швидше винести важко пораненого з поля бою. Тренування відбуваються в умовах, наближених до бойових. За діями військових уважно стежить американський інструктор, адже їх підготовка здійснюється за стандартами НАТО.
Фото з військових навчань
Заняття з тактичної медицини стали невід'ємною частиною будь якого навчання. Вони є обов'язковими не лише для військових медиків, а й для кожного бійця. Адже у бойовій ситуації він повинен надати першу допомогу пораненому побратиму.
Хоча зовсім донедавна мало хто знав, що таке тактична медицина. Однак, зі стандартами НАТО до війська прийшла й відповідна термінологія.
Ми, цивільні лікарі, були далекі від того. Сьогодні це – частина нашої реальності,
– згадав заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський.
В бойових умовах завдання будь якого медика – врятувати життя бійця. Допомогу зазвичай доводиться надавати не в просторому, світлому кабінеті, а в складних польових умовах або безпосередньо на полі бою. Відтак, успіх в першу чергу залежить від злагоджених дій усієї команди.
Злагоджені дії можуть врятувати життя
Саме завдяки командним зусиллям медики десантно-штурмових військ Збройних сил України здобули призове місце на фінальному етапі змагань із тактичної медицини серед військовослужбовців, який нещодавно проходив на Чернігівщині.
Як відбувалися змагання
У конкурсі взяли участь представники Сил спеціальних операцій, Військо-Морських сил, Військової служби правопорядку, Сухопутних та Десантно-штурмових військ.Спочатку учасникам пропонувалося відповісти на теоретичні питання, а згодом розпочалася практична частина конкурсу.
Військові медики мали продемонструвати індивідуальні навички у відпрацюванні найважливіших алгоритмів надання медичної допомоги. Деколи епізоди змагання нагадували трагічний сценарій художнього фільму.
Фото зі змагань
Реалістичності додавали засоби, які використовували інструктори, аби відтворити ситуації, що виникають в умовах реальних бойових дій. Психологічна обробка – також елемент тренування.
Не передати цю ейфорію, коли стабілізуєш бійця й бачиш, що ти врятував життя. Це ні з чим не передається. Це відчуття таке, яке важко забути,
– розповів Володимир Лиховоз, головний сержант медичної роти.
Змагання розпочали 12 команд. Переможця визначали у двох номінаціях: найкращий спеціаліст й найкраща команда спеціалістів з тактичної медицини. Команда десантно-штурмових військ зайняла перше місце, отримавши від журі найбільшу кількість балів.
Як змінилися армійські медичні аптечки – дивіться у програмі.
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