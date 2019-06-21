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      Постійно ризикують життям: як працюють медики на передовій та що змінилося за роки війни

      Фактор безпеки 71 Читать новость на русском

      В Україні 16 червня відзначили День медичного працівника. Це дуже важлива й шанована професія, особливо тими, хто зі зброєю в руках захищає українську землю. Їх по праву можна вважати ангелами-охоронцями, адже вони, ризикуючи власним життям, знаходяться в епіцентрі військових дій, аби рятувати життя пораненого солдата.

      Якою була ситуація на фронті раніше

      У 2014 році до війська приходили добровольці й волонтери, зазвичай без медичної освіти.

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      Юлія Паєвська, з позивним "Тайра" – командир евакуаційного відділення 61 мобільного госпіталю. Свою медично-волонтерську кар'єру розпочала саме з курсів тактичної медицини. Практичний досвід здобувала уже на війні. За шість років Юлії та її колегам вдалося врятувати не одне життя.

      Юлія Паєвська
      Юлія Паєвська

      Жінка переконана: сьогодні у пораненого бійця шансів вижити значно більше, ніж кілька років тому. Евакуація поранених з поля бою, комплектація українських аптечок й рюкзаків санінструкторів відбувається за стандартами НАТО.

      "Ми досягли результату, коли евакуація відбувається впродовж 30 хвилин, інколи швидше. У будь-якому разі в годину ми вкладаємося. Все залежить від того, наскільки далеко від шпиталю знаходиться позиція підрозділу", – зазначила Паєвська.

      Перехід на стандарти НАТО: що змінилося

      З початком переходу української армії на стандарти НАТО змінилися і підходи до підготовки військових лікарів, процедури і вимоги до надання першої медичної допомоги, змісту військових аптечок тощо. На те, аби евакуювати бійця, є лічені хвилини.

      Військові медики надають першу допомогу й намагаються якомога швидше винести важко пораненого з поля бою. Тренування відбуваються в умовах, наближених до бойових. За діями військових уважно стежить американський інструктор, адже їх підготовка здійснюється за стандартами НАТО.

      Навчання НАТО
      Фото з військових навчань

      Заняття з тактичної медицини стали невід'ємною частиною будь якого навчання. Вони є обов'язковими не лише для військових медиків, а й для кожного бійця. Адже у бойовій ситуації він повинен надати першу допомогу пораненому побратиму.

      Хоча зовсім донедавна мало хто знав, що таке тактична медицина. Однак, зі стандартами НАТО до війська прийшла й відповідна термінологія.

      Ми, цивільні лікарі, були далекі від того. Сьогодні це – частина нашої реальності,
      – згадав заступник міністра охорони здоров'я  України Олександр Лінчевський.

      В бойових умовах завдання будь якого медика – врятувати життя бійця. Допомогу зазвичай доводиться надавати не в просторому, світлому кабінеті, а в складних польових умовах або безпосередньо на полі бою. Відтак, успіх в першу чергу залежить від злагоджених дій усієї команди.

      Тактична медицина
      Злагоджені дії можуть врятувати життя

      Саме завдяки командним зусиллям медики десантно-штурмових військ Збройних сил України здобули призове місце на фінальному етапі змагань із тактичної медицини серед військовослужбовців, який нещодавно проходив на Чернігівщині.

      Як відбувалися змагання

      У конкурсі взяли участь представники Сил спеціальних операцій, Військо-Морських сил, Військової служби правопорядку, Сухопутних та Десантно-штурмових військ.Спочатку учасникам пропонувалося відповісти на теоретичні питання, а згодом розпочалася практична частина конкурсу.

      Військові медики мали продемонструвати індивідуальні навички у відпрацюванні найважливіших алгоритмів надання медичної допомоги. Деколи епізоди змагання нагадували трагічний сценарій художнього фільму.


      Фото зі змагань

      Реалістичності додавали засоби, які використовували інструктори, аби відтворити ситуації, що виникають в умовах реальних бойових дій. Психологічна обробка – також елемент тренування.

      Не передати цю ейфорію, коли стабілізуєш бійця й бачиш, що ти врятував життя. Це ні з чим не передається. Це відчуття таке, яке важко забути,
      – розповів Володимир Лиховоз, головний сержант медичної роти.

      Змагання розпочали 12 команд. Переможця визначали у двох номінаціях: найкращий спеціаліст й найкраща команда спеціалістів з тактичної медицини. Команда десантно-штурмових військ зайняла перше місце, отримавши від журі найбільшу кількість балів.

      Як змінилися армійські медичні аптечки – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Фактор безпеки НАТО Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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