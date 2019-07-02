Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: з'явилися фото з місця трагедії
У мережі з'явилися фото з місця трагедії, де 1 липня внаслідок зухвалого обстрілу бойовиків загинули бойовий медик, сержант Ірина Шевченко та старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода.
Моторошна трагедія сталася, коли санітарна машина ЗСУ їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.
Що відомо про загиблу Ірину Шевченко – читайте у матеріалі 24 каналу
Фото з місця аварії опублікувало видання InfoResist у зоні ООС.
Зазначимо, що в результаті обстрілу пішла з життя медик-військова Ірина Шевченко, якій було 48 років. Жінка підписала зі Збройними силами контракт у 2015 році.
Служила Ірина у 36 бригаді морської піхоти на посаді радіотелефоніста-санінструктора. За час перебування на фронті, попри відсутність медичної освіти, військова витягла з-під куль не одного пораненого побратима. Окрім медичних обов’язків, вона ще й готувала. Військові любляче називали Ірину Шевченко "мамою", хоча вона мала позивний "Скажена".
Загибла Ірина Шевченко
Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Також було поранено ще одного бійця.
Загиблий Сергій Майборода