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      Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: з'явилися фото з місця трагедії

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      Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі
      Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі / inforesist.org

      У мережі з'явилися фото з місця трагедії, де 1 липня внаслідок зухвалого обстрілу бойовиків загинули бойовий медик, сержант Ірина Шевченко та старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода.

      Моторошна трагедія сталася, коли санітарна машина ЗСУ їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.

      Що відомо про загиблу Ірину Шевченко – читайте у матеріалі 24 каналу

      Фото з місця аварії опублікувало видання InfoResist у зоні ООС.

      Зазначимо, що в результаті обстрілу пішла з життя медик-військова Ірина Шевченко, якій було 48 років. Жінка підписала зі Збройними силами контракт у 2015 році. 

      Служила Ірина у 36 бригаді морської піхоти на посаді радіотелефоніста-санінструктора. За час перебування на фронті, попри відсутність медичної освіти, військова витягла з-під куль не одного пораненого побратима. Окрім медичних обов’язків, вона ще й готувала. Військові любляче називали Ірину Шевченко "мамою", хоча вона мала позивний "Скажена".

      Загибла Ірина Шевченко
      Загибла Ірина Шевченко

      Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Також було поранено ще одного бійця.

      Загиблий Сергій Майборода
      Загиблий Сергій Майборода

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Авто
      Джерело: 24 канал
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