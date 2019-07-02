Ситуацію з обстрілом санітарного автомобіля на Донбасі розглянуть в рамках ТКГ, – Данилюк

Біля Водяного на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових, унаслідок чого загинули 2 людини. Цю ситуацію ймовірно розглянуть у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначив, що стріляти у медиків, коли вони здійснюють евакуацію поранених – все одно, що нападати зі спини на людину.

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Данилюк наголосив, що це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з огляду на норми міжнародного права. Він додав, що такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Ситуція обовязково буде розглянута у рамках засідання Тристоронньої контактної групи,

– зазначив Данилюк.

1 липня під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

Загинули водій – старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Що відомо про загиблу Ірину Шевченко – читайте у матеріалі 24 каналу

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.



Кого Зеленський призначив представниками ТКГ – читайте за посиланням.