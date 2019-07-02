Активність ворога на Донбасі не припиняється: 25 разів бойовики нападали на ЗСУ

Протягом доби 1 липня ворожі збройні формування на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню, і у більшості разів –із забороненого мінськими угодами озброєння. Сталася трагедія – двоє українців загинули. У відповідь ЗСУ знищили трьох проросійських бойовиків.

Проросійські бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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На східній ділянці фронту противник 15 разів відкривав вогонь у бік позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного, Авдіївки, Новоселівки Другої, Лебединського, Опитного та Пісків. На півночі нападали 10 разів – біля Новоолександрівки, Зайцевого, Луганського, Новотрошківського, Кримського та Новгородського.

ЗСУ зазнали непоправної втрати – загинули два українських військовослужбовці. Ще двоє зазнали поранень.

Внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу загинула бойовий медик кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко. Сталося це, коли жінка в авто їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима. Під Водяним також на місці загинув старший матрос 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода – саме він керував санітарним Hummer.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь – і з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. Розвідка повідомила, що трьох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.

Вже від початку доби 2 липня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.