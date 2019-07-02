Жорстка відповідь за медиків: українські військові знищили БМП ворога

Бійці Збройних сил України підбили бойову машину піхоти окупантів в районі проведення ООС. Внаслідок атаки захисників бойовики втратили техніку та живу силу.

Як розповів військовослужбовець ЗСУ і блогер Мартін Брест на своїй сторінці у Facebook, українські військові завдали втрат ворогу пошкодивши техніку та прорідивши особовий склад.

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В районі... в районі виконання певних завдань за призначенням дві з гаком години тому внаслідок декількох влучань з невідомої, але дозволеної здоровим глуздом зброї у сепарів тихенько, але сильно пошкоджена беха. Трохи горіла. 1-200, 2-300, але швидше за все з них, судячи з перехоплення, ще мінімум один – не жилець,

– написав Брест.

1 липня на Донбасі внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу, який здійснили бойовики, загинула бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність", сержант Ірина Шевченко. Сталося це, коли жінка в авто їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.

Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Іншої інформації обмаль. Також було поранено ще одного бійця.