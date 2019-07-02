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      Жорстка відповідь за медиків: українські військові знищили БМП ворога

      767 Читать новость на русском
      Українські воїни відповіли за вбивство медиків
      Українські воїни відповіли за вбивство медиків / Фото з відкритих джерел

      Бійці Збройних сил України підбили бойову машину піхоти окупантів в районі проведення ООС. Внаслідок атаки захисників бойовики втратили техніку та живу силу.

      Як розповів військовослужбовець ЗСУ і блогер Мартін Брест на своїй сторінці у Facebook, українські військові завдали втрат ворогу пошкодивши техніку та прорідивши особовий склад.

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      В районі... в районі виконання певних завдань за призначенням дві з гаком години тому внаслідок декількох влучань з невідомої, але дозволеної здоровим глуздом зброї у сепарів тихенько, але сильно пошкоджена беха. Трохи горіла. 1-200, 2-300, але швидше за все з них, судячи з перехоплення, ще мінімум один – не жилець,
      – написав Брест.

      1 липня на Донбасі внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу, який здійснили бойовики, загинула бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність", сержант Ірина Шевченко. Сталося це, коли жінка в авто їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.
       
      Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Іншої інформації обмаль. Також було поранено ще одного бійця.
       
      ЯКОЮ НИНІ Є СИТУАЦІЯ НА ДОНБАСІ:

       

      blog_ava
      Науковці зробили неймовірне відкриття, яке змінить уявлення про матерію
      1 липня
      2386
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі
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