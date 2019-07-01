17:22
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Під обстріл окупантів на Донбасі потрапив патрульний автомобіль: є поранені – фото

      583 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Поблизу Верхньоторецького на Донбасі патрульний автомобіль поліцейських потрапив під обстріл. Двоє правоохоронців отримали бойові травми.

      Поліцейські з Авдіївки здійснювали вечірнє патрулювання, коли ворог відкрив по них вогонь. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі міста Часів Яр. Про це інформує прес-служба Нацполіції Донеччини.

      Цікаво: Що буде після розведення військ на Донбасі: думка військового

      У 41-річного та 47-річного патрульних діагностували контузію, пошкоджений також службовий автомобіль.

      За фактом обстрілу поліцейських вже відкрите кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

      автомобіль поліцейські правоохоронці обстріл
      Обстріляне авто поліцейських/ фото прес-служба Нацполіції Донеччини

      Зазначимо, що на цьому проросійські бойовики не зупинилися. Вони 1 липня обстріляли авто з військовими медиками поблизу Водяного. В результаті загинуло 2 осіб. Окупанти влучили у санітарний автомобіль протитанковою ракетою.

      карта окупованих територій ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні
      7460
      Теги: Новини України Поліція Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      сьогодні , 17:00 Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      Центр UA 81
      Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      сьогодні , 16:00 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      Уляна Корицька 238
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 237
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 4558
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18379
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук