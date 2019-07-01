Під обстріл окупантів на Донбасі потрапив патрульний автомобіль: є поранені – фото
Поблизу Верхньоторецького на Донбасі патрульний автомобіль поліцейських потрапив під обстріл. Двоє правоохоронців отримали бойові травми.
Поліцейські з Авдіївки здійснювали вечірнє патрулювання, коли ворог відкрив по них вогонь. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі міста Часів Яр. Про це інформує прес-служба Нацполіції Донеччини.
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У 41-річного та 47-річного патрульних діагностували контузію, пошкоджений також службовий автомобіль.
За фактом обстрілу поліцейських вже відкрите кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".
Обстріляне авто поліцейських/ фото прес-служба Нацполіції Донеччини
Зазначимо, що на цьому проросійські бойовики не зупинилися. Вони 1 липня обстріляли авто з військовими медиками поблизу Водяного. В результаті загинуло 2 осіб. Окупанти влучили у санітарний автомобіль протитанковою ракетою.
Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу