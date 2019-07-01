Що буде після розведення військ на Донбасі: думка військового

Розведення військ у Станиці Луганській не спрацює. Сіра зону розширюється. І це і створює широке поле для діяльності диверсійних груп противника для розвідки і з метою проведення терактів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Розведення військ по лінії зіткнення в Станиці Луганській – жалюгідна спроба розпочати мирний процес. У нас немає способу контролю і гаранта виконання цих заходів. Ця ідея заздалегідь приречена,

– вважає Олег Жданов.

За словами військового, в 2018 році Росія фактично вичистила з місії ОБСЄ представників Європи. Було кілька підривів, напади на екіпажі з європейцями. У результаті в місії ОБСЄ залишилися представники Казахстану, Білорусі, підконтрольних Росії. Їм не можна довіряти. Вони офіційно підтвердили відведення військ проросійськими терористами, але очевидці стверджують, що на блок-посту є бойовики.

Жданов зауважує: в таких випадках ООН передбачена операція – розведення протиборчих сторін. Війська ООН розташовуються на лінії розмежування. І хто б не вистрілив, виходить, що цілить по військах ООН. І війська ООН застосують всю свою міць для попередження можливих пострілів.

Росію треба визнати стороною конфлікту. Бо без цього ми не можемо претендувати на місію ООН. Зібрати Будапештський формат, сформувати миротворчу місію з числа країн-гарантів, які влаштовують Україну, і розмістити на лінії розмежування. Але бракує політичної волі,

– наголошує Жданов.

На переконання фахівця, ніхто ж не думає, що після розведення військ Путін погодиться на прямі переговори. Президент РФ в цьому бачить нашу слабкість. Стиль Путіна – силове придушення, примус. Він через коліно зламав Раду Європи, і Росія повернулася в ПАРЄ. І такі дії України ні до чого не призведуть.

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської проросійські бойовики відійшли від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.



28 червня в зоні ООС відбувся другий етап розведення сил у районі Станиці Луганської. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема, створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. 30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.



Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.

Мапа окупованих територій: інфографіка 24 каналу

Володимир Зеленський про розведення військ на Донбасі: відео