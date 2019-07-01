Росія готується до наступу на Україну, – Данилюк

Російська Федерація наразі не перебуває у розслабленому стані, а постійно посилює свою готовність до наступальних дій в Україні. Країна-агресор може завдати удару з трьох напрямків, де зосереджено найбільше її військ.

Росія регулярно посилює свою готовність до нападу на Україну ще з 2014 року, відколи вона вторглася і розв'язала війну на Донбасі, зауважив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю "LB".

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Проте за ці роки час від часу Кремль втрачав інтерес до агресії. Наразі цього не помічається.

Динаміка вказує на те, що Росія до чогось готується. У них кілька сценаріїв, в залежності від того, що буде у нас відбуватися. Це явно якісь наступальні дії. У Росії є три ключові локації, де базуються її війська: Північний-Схід, Південний-Схід і Крим,

– наголосив Данилюк.

Тому, серкретар РНБО відзначив, що війна – головний ризик і виклик для національної безпеки, що існує сьогодні.

"Росія постійно нарощує свій потенціал в безпосередній близькості від нашої території, так що це не можна ігнорувати і розслабитися... Адже війна – це рішення Путіна, на якому він заробляє собі рейтинг", – додав він.

За словами Данилюка, небезпека ще й у тому, що Росія в набагато більшому ступені мілітаризована країна, ніж Україна.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною? РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може напасти на Україну: карта / інфографіка 24 каналу