23:28
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, сьогодні
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, сьогодні
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські захисники під Горлівкою борються за стратегічну та вкрай небезпечну позицію

      954 Читать новость на русском

      Практично на всій Донеччині наразі неспокійно. Проросійські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників, і ні про яке перемир'я мова не йде.

      Днями ворог намагався вщент рознести позицію ЗСУ, обстрілюючи наших захисників з різноманітної зброї, зокрема й протитанкової.

      Читайте також: Росія готується до наступу на Україну, – Данилюк

      Українські військовослужбовці повідомили, що російські найманці стріляли з кулеметів, гранатометів, використовували озброєння БМП-1 і насамкінець влупили по українських позиціях протитанковою ракетою. Щодо останньої, військовослужбовець ЗСУ "Восток" наголосив, що такі ракети здатні пробити танк наскрізь, а дальність її польоту складає чотири кілометри. 
       

      Осколки снарядів, якими ворог стріляв в українських бійців

      Військовий Олександр у момент обстрілів був біля самого епіцентру влучання. На щастя, він встиг вчасно зреагувати та присів, тож важких поранень не отримав. Однак пережив легку контузію. Проте від госпіталізації Олександр відмовився, мовляв, на війні має купу справ. Наші бійці під Горлівкою займають стратегічну та вкрай небезпечну позицію, але розуміють заради чого ризикують.

      Ми перебуваємо у півкільці, ворог з трьох сторін: попереду, справа та зліва. Це танконебезпечний напрямок, попереду поле,
      – пояснив військовослужбовець ЗСУ "Лол".

      Український захисник Олександр отримав контузію, але відмовився від госпіталізації
      Український захисник Олександр отримав контузію, але відмовився від госпіталізації

      Що їх непокоїть, так це намагання заморозити конфлікт на Сході. Вони наголошують, що ні про яке розведення не може йти мова.

      Яке може бути розведення сил, якщо ми на своїй території? Вони там в Мінську домовились, а хтось запитав людей, які шостий рік сидять в окопах,
      – заявив боєць з позивним "Товариш".

      До слова, попри обстріли, у зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. Сили на цій ділянці намагаються розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

      blog_ava
      Грузія відкликала свого посла з України
      сьогодні
      11321
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Війна Проросійські бойовики Мінськ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      сьогодні , 22:25 Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      2103
      Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      сьогодні , 22:00 Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      Володимир Патола 587
      Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      539
      Що означає заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?
      сьогодні , 19:10 Що означає заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?
      Світлана Попова 2041
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18817
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук