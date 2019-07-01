Українські захисники під Горлівкою борються за стратегічну та вкрай небезпечну позицію

Практично на всій Донеччині наразі неспокійно. Проросійські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників, і ні про яке перемир'я мова не йде.

Днями ворог намагався вщент рознести позицію ЗСУ, обстрілюючи наших захисників з різноманітної зброї, зокрема й протитанкової.

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Українські військовослужбовці повідомили, що російські найманці стріляли з кулеметів, гранатометів, використовували озброєння БМП-1 і насамкінець влупили по українських позиціях протитанковою ракетою. Щодо останньої, військовослужбовець ЗСУ "Восток" наголосив, що такі ракети здатні пробити танк наскрізь, а дальність її польоту складає чотири кілометри.

Осколки снарядів, якими ворог стріляв в українських бійців

Військовий Олександр у момент обстрілів був біля самого епіцентру влучання. На щастя, він встиг вчасно зреагувати та присів, тож важких поранень не отримав. Однак пережив легку контузію. Проте від госпіталізації Олександр відмовився, мовляв, на війні має купу справ. Наші бійці під Горлівкою займають стратегічну та вкрай небезпечну позицію, але розуміють заради чого ризикують.

Ми перебуваємо у півкільці, ворог з трьох сторін: попереду, справа та зліва. Це танконебезпечний напрямок, попереду поле,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ "Лол".



Український захисник Олександр отримав контузію, але відмовився від госпіталізації

Що їх непокоїть, так це намагання заморозити конфлікт на Сході. Вони наголошують, що ні про яке розведення не може йти мова.

Яке може бути розведення сил, якщо ми на своїй території? Вони там в Мінську домовились, а хтось запитав людей, які шостий рік сидять в окопах,

– заявив боєць з позивним "Товариш".

До слова, попри обстріли, у зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. Сили на цій ділянці намагаються розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.