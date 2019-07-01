Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була

Відома фронтова волонтерка Марина Шеремет загинула на Чернігівщині, її чоловік лишається у лікарні. Поліція все ще з’ясовує всі обставини аварії.

Журналісти 24 каналу нагадають, якою була відома волонтерка, та чому до неї ставились із повагою і військові, і цивільні, яким вона допомагала у зоні проведення бойових дій.

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Хто така Марина Шеремет?

Народилась 1975 року у Кривому Розі. Від початку збройної агресії Росії проти України – активно займалась волонтерством. В одному зі своїх інтерв’ю пояснювала, що волонтерство – доступна їй можливість змінити на краще країну, в якій житиме її син. Зараз її син, як свідчить його профіль у соцмережах, працює у патрульній поліції.

Шеремет – голова Ради волонтерів при столичній Дарницькій районній адміністрації. Засновниця і директорка благодійної організації "Благодійний фонд Марини Шеремет". Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій.

Кому вона допомагала?

Військовослужбовцям. Дітям в Луганській і Донецькій областях і внутрішньо переміщеним особам.

Наприкінці 2014 року вона приїхала у місто Вуглегірськ, аби допомогти добровольчій роті патрульної служби поліції особливого призначення "Богдан", які захищали підступи до Дебальцевого. Побачила, як живе місцеве населення там. Організувала підтримку місцевого населення, щотижня організовуючи доставку аптечок та предметів першої необхідності. Особливу увагу приділяла допомозі дітям.

Дивыться також відео інтерв'ю із волонтеркою, де вона пояснює, чому почала допомогати військовим:

Після окупації бойовиками Вуглегірську та бої за Дебальцеве – принципово почала спілкуватися українською мовою.

Вирішила перейти на українську після того як наші хлопці потрапили в оточення у Вуглегірську. Потім було Дебальцеве і ми з дівчатами зустрічали в Артемівську наші пошматовані підрозділи. Саме тоді мені стало неймовірно соромно спілкуватися російською. Ми поверталися з моїми дівчатами зі Сходу, і тоді я їм сказала, що переходжу на українську, бо смерті наших хлопців волають саме про це",

– розповідала вона.

Активно критикувала результати переатестації поліції на Хмельниччині у 2016 році, яка з політичних мотивів "зарубала" заступника начальника ГУ Нацполіції в області і командира спецроти "Богдан" Сергія Мельника.

"Мене дивує і обурює той факт що різні упирі проходять переатестацію, а бойовий офіцер виявися для комісії не достойний. Про Сергія можу казати багато гарного, але по суті. Вуглегірськ завжди був важким і географічно, і по настроях населення. Він зміг організувати там спілкування з людьми, їх підрозділ став допомагати харчами людям, які проживали в тому місті. Також він налагодив зв'язок з іншими підрозділами, які базувались поруч, бо раніше взаємодій не було, бо одні відносились до ЗСУ, а інші ("Богдан") до МВС", – писала вона.

Як вона загинула?

У ДТП. Аварія сталася в районі села Носівка на Чернігівщині. Як повідомили 24 каналу у прес-службі головного управління Національної поліції у Чернігівській області, на момент аварії у машині перебували двоє: сама волонтерка за кермом та її чоловік на пасажирському сидінні.

За попередньою інформацією, Шеремет не впоралась з керуванням. Машина на швидкості злетіла в кювет і врізалася в дерево. Автомобіль розбився повністю. Шеремет вдарилася головою об бічне скло. У чоловіка загиблої черепно-мозкова травма і травма руки, щодо внутрішніх травм ще нічого не відомо. Він у свідомості в лікарні.

Свої співчуття із приводу загибелі Марини Шеремети продовжують висловлювати і українські волонтери, і ті, кого вона підтримувала своєю роботою: