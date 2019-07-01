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      Загинула відома волонтерка Марина Шеремет в аварії на Чернігівщині

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      Марина Шеремет
      Марина Шеремет / Facebook // Марина Шеремет

      Страшна аварія, у якій загинула волонтерка Марина Шеремет, сталась неподалік села Носівка на Чернігівщині 30 червня. Автівка вилетіла у кювет і на швидкості врізалась у дерево. Жінка загинула на місці, її чоловік Сергій у важкому стані перебуває у реанімації.

      При першому огляду у чоловіка діагностували черепномозкову травму і травму руки. Він при тямі, проте поки особливо не говорить. 1 липня його переведуть до лікарні Ніжина, повідомила знайома родини.

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      "Були у райвідділі, бачили машину. Версій поки немає. Гальмівного шляху не було, вони на швидкості влетіли у кювет і дерево. Машина в мотлох. Черговий сказав, що Марина начебто вдарилася головою об бічне скло. Поліцію викликали проїжджаючі повз. Скільки вони там були, поки невідомо, і, як швидко Марина померла, скаже тільки судмедекспертіза", – розповіла жінка. 

      Близькі та друзі родини просять про допомогу та висловлюють співчуття.

      Хто така Марина Шеремет? Жінка стала волонтеркою на фронті з початку війни на Донбасі. Пізніше вона заснувала благодійний фонд, який допомагав дітям Донеччини та Луганщини та внутрішньо переміщеним особам загалом. У травні 2018-ого на Шеремет напали і сильно побили. Після цього вона тривалий час провела у лікарні.


      Марина Шеремет
       

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      Теги: Новини України Втрати Жертви Аварії та ДТП Новини Чернігова Волонтери
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