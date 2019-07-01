08:08
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Окупанти заходились ще інтенсивніше обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі – і понесли втрати

      166 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 30 червня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій на Донбасі. Серед наших воїнів втрат немає, а у ворога – є. Одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.

      Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, проросійські найманці гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Ілюшо, зрадників ніде не цінують, – ветеран звернувся до Киви

      Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазнав найбільших обстрілів бойовиків – 19. Йдеться про позиції ЗСУ біля Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Опитного, Павлополя, Авдіївки, Пісок, Талаківки, Троїцького, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Верхньоторецького 

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь неподалік Луганського, Новолуганського, Новотошківського. 

      Від початку доби окупантами були обстріляні позиції біля Новоолександрівки та Новолуганського.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      431
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      сьогодні , 07:03 Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      Яніна Ткачук 9496
      Зустріч Трампа з Путіним, США на межі війни та нова загроза ПАРЄ: топ-5 блогів тижня
      30 червня , 22:00 Зустріч Трампа з Путіним, США на межі війни та нова загроза ПАРЄ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1370
      Найсмішніші меми тижня: 1000 гривень на один зуб, берізка в д*пі та яка все-таки стать у Путіна
      30 червня , 20:06 Найсмішніші меми тижня: 1000 гривень на один зуб, берізка в д*пі та яка все-таки стать у Путіна
      2384
      Бойовики відвели війська на Донбасі та моторошні деталі вбивства хлопчика – топ-5 відео тижня
      30 червня , 19:30 Бойовики відвели війська на Донбасі та моторошні деталі вбивства хлопчика – топ-5 відео тижня
      723
      Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      30 червня , 19:00 Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      Блог Соцмережі 572
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук