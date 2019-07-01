Окупанти заходились ще інтенсивніше обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі – і понесли втрати

За минулу добу, 30 червня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій на Донбасі. Серед наших воїнів втрат немає, а у ворога – є. Одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.

Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, проросійські найманці гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Читайте також: Ілюшо, зрадників ніде не цінують, – ветеран звернувся до Киви Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазнав найбільших обстрілів бойовиків – 19. Йдеться про позиції ЗСУ біля Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Опитного, Павлополя, Авдіївки, Пісок, Талаківки, Троїцького, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Верхньоторецького В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь неподалік Луганського, Новолуганського, Новотошківського. Від початку доби окупантами були обстріляні позиції біля Новоолександрівки та Новолуганського.