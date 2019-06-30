Ілюшо, зрадників ніде не цінують, – ветеран звернувся до Киви

Ілля Кива має сумнівно велику кількість бойових нагород. Окрім того, є багато питань до його миттєвого кар'єрного зльоту, який наразі зупинився на проросійській партії "Опозиційна платформа – "За життя".

Про це у своєму відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран та бізнесмен Леонід Остальцев.

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За його словами, невідомо, звідки у Іллі Киви стільки нагород, адже навіть його бойовий товариш, який пройшов набагато більше, не має таких заслуг.

Просто, щоб ви розуміли, Ілля Кива нагорожений не тільки орденом Данила Галицького та відзнакою за заслуги перед Збройними силами, але й ще має два нагородних ствола: Форт 17 і АПС. Це відкрита інформація. Я не розумію, які такі спецзавдання виконував пан Кива, і за які заслуги його нагородили,

– наголосив Леонід Остальцев.

Автор відеблогу нагадав: Кива повідомив, що балотуватиметься до парламенту від проросійської партії "Опозиційна платформа – "За життя". "А це перефарбовані регіонали, які годують суспільство брехливими маніпуляціями про мир і можливість домовитися із Росією, чим розпалюють ворожнечу", – пояснив Остальцев.

Я намагався знайти хоч якесь конструктивне пояснення такого вчинку, я передивився його сторінку на Facebook за кілька тижнів у пошуках аргументів, після чого захотілося напитися, щоб забутися. Але жодного адекватного пояснення я так не знайшов.Загалом, аналізуючи дії Іллі Киви на його "професійному" фронті, я можу сказати, що так "підлизнути" партіі ворога – це треба вміти,

– розповів автор блогу.



Кива балотуватиметься до парламенту від проросійської партії "Опозиційна платформа – "За життя".

На думку Остальцева, головними у цій історії є два моменти:

Перше – це те, що він має всі шанси зайти до нової Верховної Ради від партіі проросійський упирів і, будучи учасником бойових дій, певною мірою легалізувати цих мутантів. І друге – це те, що так чи інакше він є представником нашої ветеранської спільноти, і такими вчинками він не просто паплюжить себе, а також паплюжить пам'ять про кожного загиблого.

"Закінчу просто: "Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу". Так що, май на увазі, Ілюшо, – зрадників ніде не цінують", – підкреслив Леонід Остальцев.

Відео повного відеоблогу Леоніда Остальцева "VETERANO блог" за 30 червня 2019