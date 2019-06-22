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      Парламентські вибори в Україні: скільки ветеранів балотуватиметься до Верховної Ради

      VETERANO блог 7 Читать новость на русском

      Публікуються партійні списки, оголошуються кандидати по мажоритарних округах, а також регулярно публікуються соціологічні опитування, за кого українці віддали б свій голос. Та я вирішив подивитися, скільки до Верховної Ради балотуватиметься ветеранів АТО.

      Зібраної інформації щодо ветеранів, які йдуть на вибори, у відкритих джерелах я не знайшов. Довелося запитувати у представників партій напряму.

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      Судячи з останніх рейтингів, найімовірніше, що 5% бар'єр до Ради зможуть подолати такі партії як:

      1. "Слуга народу" – політсила нового президента Володимира Зеленського.
      2. "Європейська солідарність" – політсила попереднього президента Петра Порошенка.
      3. "Опозиційна платформа – За життя" – це частина перефарбованих регіоналів плюс кум Путіна Медведчук.
      4. "Батьківщина" – люди Юлії Тимошенко.
      5. "Голос" – Святослава Вакарчука.

      Скільки балотуватиметься ветеранів

      Я зв'язався із представниками кожної з вищезгаданих партій і запитав, скільки ж ветеранів йде від них до парламенту.

      У партії "Слуга народу" поки не змогли підрахувати, скільки саме ветеранів в їхньому списку. У "Батьківщині" така сама історія, адже у списку просто прізвища без біографій. Аналогічно у партії "Сила і честь".

      Партія "Голос" виявилась краще підготовленою, адже там мені майже одразу надали необхідну інформацію – від них буде балотуватися 11 ветеранів.

      Партія "Європейська солідарність" теж дуже швидко відреагувала на мій запит й повідомила, що від них йде 13 учасників бойових дій разом із мажоритарниками.

      Навіть в "Опозиційному блоці" є, як мінімум одна людина, яка має статус УБД і це Ілля Кива. З цього приводу треба буде зробити окремий блог, бо вважаю, що це пробите дно під дном на дні.

      Ілля Кива
      Ілля Кива

      Виходячи з тих даних, що в мене зараз є, загалом кількість ветеранів невелика, але вони там є. Це вже хороший знак, коли люди, які ризикували своїм життям і несли службу в зони бойових дій, йдуть продовжувати цю службу, але вже на іншому фронті – політичному.

      Поради ветеранам, які йдуть в політику

      Проте є декілька але, які я хотів би озвучити і зробити невеличке звернення до кожного ветерана та ветеранки, які вирішили піти у політику.

      Вінстон Черчилль якось сказав: "Громадський діяч відрізняється від політика тим, що думає не про наступні вибори, а про наступні покоління". Саме це, я вважаю, має бути дороговказом для нових депутатів нової Верховної Ради.

      Вінстон Черчилль
      Вінстон Черчилль

      Знаю, звучить дуже пафосно, але це те, до чого треба прагнути і чим керуватися в своїй роботі, якого б рівня вона не була. І тут я хочу зробити окремий акцент на слові робота, адже сприймаю депутатство, тобто політику в цілому, як роботу.

      Моя філософія щодо цього дуже проста: я вважаю, що робити треба виключно те, до чого лежить серце, бо життя лише одне. І робити це щиро і якісно. Якщо ж ви обрали шлях йти в політику, то, будь ласка, поставтеся до цього максимально відповідально.

      І найголовніше, коли траплятимуться труднощі, а вони траплятимуться, не вмикайте задню і не відступайте. Ви військові і знаєте, що відступ у війні (а ви виходите на поле бою, тільки політичне) може бути лише для того, щоб перегрупуватися і завдати удар супротивнику. Так має бути і в парламенті.

      Ваш тил, те, за що ви боретеся – це майбутнє наших дітей і майбутніх поколінь. Саме від вас залежить, що буде із нашою країною далі. Я впевнений, що вам буде непросто.

      Новий вид діяльності, політичні інтриги, тотальний стрес, величезна відповідальність разом із тонами бруду, який на вас литимуть не тільки політичні опоненти, але й звичайні громадяни. Але при всьому цьому, ви маєте бути сильними.

      Всі ці слова, перш за все, я хочу адресувати тим, хто дійсно розуміє важливість такого свого вибору надалі служити Україні.

      Що ж стосується перефарбованих регіоналів та проросійських сил, таких як "Опозиційна платформа – За життя", яка за останніми опитуваннями займає друге місце після "Слуги народу", серед тих українців, які визначилися, то я вам скажу те, що повторюю постійно. Із блогу в блог.


      З'їзд партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Зарубайте на носі і інших частинах тіла, що Україна не буде повернута в бік Росії, вона є і буде суверенною, неділимою, демократичною державою.

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      Та якщо все ж таки напрямок руху буде змінений, то далі буде так, як казав колись старенький містер Вінстон Черчилль: "Ми будемо битися на узбережжях, у портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Ми ніколи не здамося".

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      Теги: Новини політики Новини України VETERANO блог Відеоблоги Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі Слуга народу Європейська солідарність Опозиційна платформа За життя ВО Батьківщина Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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