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      У партії "Слуга народу" хочуть замінити державні адміністрації

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      У партії "слуга народу" придумали, що робити віз державними адміністраціями
      У партії "слуга народу" придумали, що робити віз державними адміністраціями / Фото з відкритих джерел

      У партії "Слуга народу", яка стала лідером парламентських виборів в Україні, планують провести реформу адміністративного устрою. Її задвання – зменшення ролі державних адміністрацій.

      Так, державні адміністрації планують замінити префектурами, про це розповів голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко в інтерв’ю LB.ua.

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      Корнієнко при цьому зазначив, що ідея не є новою – їй 5 років.

      Реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і, відповідно, зменшення ролі таких елементів, як державні адміністрації, і заміну їх на префектури, які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад,
      – пояснив він.

      Голова виборчого штабу партії пояснив, що при такій моделі потужний районний рівень "не сильно потрібен". За його словами, мовиться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект.

      Водночас голова виборчого штабу партії зазначив, що розроблений урядом законопроект про інститут префектів будуть у дечому "доопрацьовувати". Деякі аспекти також "будуть робити з нуля".

      У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням,
      – додав Корнієнко.

      Він також зазначив, що планують залишити 100 районів.

      Зазначимо, після другого туру президентських виборів низка голів ОДА подали у відставку. Президент Володимир Зеленський уже призначив кількох очільників обласних джержавних адміністрацій. 

      призначення Володимира Зеленського: 
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
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