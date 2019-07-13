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      Зеленський представив нового голову Херсонщини Гусєва: що про нього відомо

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      Новий голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв
      Новий голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв / Lb.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва і представив його на нараді 13 липня. Новоспечений голова області – колишній заступник міністра оборони.

      Кандидатуру Гусєва на посаду голови Херсонської ОДА Кабміну запропонував сам Зеленський. І 26 червня уряд підтримав призначення Гусєва та голів ще 7 ОДА.

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      Що відомо про Юрія Гусєва?

      Раніше Гусєв був під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Проте 13 червня він заявив, що передумав брати участь в парламентських виборах нібито через інформаційну атаку, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

      Після того, як з’явилась інформація, що Гусєв може стати очільником Херсонщини, до нього у мережі виникли деякі питання. Зокрема, у червні тоді ще живий нардеп Дмитро Тимчук стверджував, що Гусєв свого часу працював у Держінвестпроекті, коли його очолював Владислав Каськів. Останнього підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

      Гусєв голова Херсонської ОДА представлення Володимир Зеленський
      Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Гусєва / Фото Укрінформ

      Крім того, Гусєв мав сумнівну репутацію й на посаді заступника міністра оборони. Так, Тимчука нагадав, що навесні 2015 року Комітет нацбезпеки та оборони парламенту розглядав завищення ціни під час закупівлі пального для армії – плюс 6 тисяч гривень до ринкової ціни на тонну. Всього переплата склала 180 мільйонів гривень.

      Гусєв у розслідуванні Комітету ВР фігурував як організатор тендеру. Схему тоді вдалося прикрити, на щастя для держбюджету. Щоправда, справа, порушена правоохоронцями, нічим не закінчилося,
      – писав Тимчук.

      Також, за словами нардепа, Гусєв керував скандальною закупівлею житла для військовослужбовців.

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      Що відомо про скандальну закупівлю житла для військових, якою керував Гусєв?

      У 2015 році Міноборони з держбюджету виділило на закупівлю квартир для військових 1 мільярд 140,5 мільйона гривень. За ці гроші до кінця року планували придбати близько 2 тисяч квартир. Гроші виділили влітку, однак невідомо чому до кінця року купили тільки 75 квартир за 119 мільйонів гривень. При тому, що гроші були, програму покупки житла для бійців зірвали і долю решти суми невідома.

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      Гусєв причетний до справи Гандзюк?

      За словами журналістки Ольги Худецької, Гусєв має стосунок до справи про вбивство херсонської активістки та радниці мера міста Катерини Гандзюк. Аргументувала журналістка це тим, що Гусєв очолює громадське об’єднання "Земляцтво Херсонщини". А до ради цього об’єднання входить низка інших чиновників, ймовірно, причетних до загибелі активістки.

      Серед цих осіб:

      1. голова Херсонської облради Владислав Мангер: ймовірний замовник, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк;
      2. колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, якого сама Гандзюк також називала ймовірним замовником;
      3. заступник Гордєєва – Євген Рищук: його також називають ймовірним замовником і бенефеціаром теми з розкрадання лісу, якому намагалася завадити Гандзюк;
      4. помічник нардепа Миколи Паламарчука – Ігор Павловський: він також є підозрюваним у справі Гандзюк.

      До слова, за 4 дні до смерті Гандзюк за поданням Гусєва Мангера нагородили відзнакою "За заслуги перед громадою". Щодо своїх взаємин із Мангером, Рищуком і Гордєєвим, то Гусєв казав лише, що вони є знайомими.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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