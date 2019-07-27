Нове скликання Верховної Ради: чим вони відрізнятимуться від попередників

Верховна Рада 9 скликання розпочне свою роботу скоро. В команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб перше засідання парламенту пройшло якнайшвидше. Наприклад, обговорюють День незалежності, 24 серпня.

Проте, якщо виникнуть якісь проблеми, то зібратися можуть і на початку вересня. Новообрані депутати вже налаштовують себе на роботу у сесійній залі.

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Днями громадська мережа ОПОРА опублікувала портрет нового парламенту, проаналізувавши вік, стать, освіту і попередній досвід роботи кандидатів. Там багато цікавих цифр. Найголовніша з яких – Рада оновиться на 80%. 342 людини стануть народними депутатами вперше.

Склад Верховної Ради, як пише ОПОРА, помолодшає майже на 7,5 роки. Середній вік депутата наступної Ради складатиме 41 рік. Наймолодшому народному обранцю, представнику партії "Слуга народу", Святославу Юрашу 23 роки. Молодих людей у Раді взагалі буде багато. Майже 140 майбутніх депутатів віком від 23-х до 45 років.

Найстаршому ж нардепу 78 років – це Юрій Іоффе, якого обрали за списками партії "Опозиційна платформа – За життя". І ще трохи цифр із цього дослідження. До Верховної Ради обрано 336 чоловіків та 88 жінок. Жінок у Раді буде більше, ніж зараз.



Портрет депутата нового скликання

Найбільша фракція - у президентської партії "Слуга народу". Там буде 245 депутатів. І враховуючи, що партія заводить у Раду величезну кількість нікому невідомих людей, зараз є побоювання, як працюватиме цей величезний механізм разом і наскільки кваліфікованим є це нове зібрання.

Але хочу одразу уточнити, що це ілюзія, що попередні скликання були дуже професійними і що усі депутати Ради пишуть закони. Це не так. Над ними працюють групи депутатів, значно менші за розмір фракції. У майбутнього парламенту є шанси і ризики. У мене великі очікування щодо роботи Верховної Ради цієї восени.

У перші місяці нова Рада може продемонструвати вражаючу ефективність, швидко голосуючи за законопроекти. Деякі документи вже готові. І політична воля для їхнього прийняття зараз є. Спочатку нові депутати однопартійної більшості ще будуть дослухатися до свого партійного керівництва і не порушувати дисципліну. А далі вже можуть виникати проблеми.

Яким чином управляється велика фракція?

Зазвичай, депутати діляться на групи, у кожної з якої є керівник. Так простіше. Партія "Слуга народу" вже формує склад свої Ради фракції, куди увійдуть керівники 23 робочих груп. Ці групи були сформовані під час президентської та парламентської кампанії.

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Тому я не розділяю песимізму з приводу компетенцій чи кваліфікацій майбутніх парламентарів із правлячої більшості. Весільний фотограф, тамада матимуть більш професійних наставників з фракції. Та й усі ж ми добре пам’ятаємо часи "Партії регіонів", коли фракція голосувала за відмашкою руки Михайла Чечетова. Великих внутрішніх партійних дискусій навколо документів не було.



"Слуга народу" отримала більшість

Прогнозую, що і зараз не буде. Принаймні, цієї осені. А ось далі фракція "Слуги народу" може зіткнуся із проблемами управління. По-перше, у партії було дуже мало часу для вибору кандидатів і їхньої перевірки.

Більшість мажоритарників перемогли завдяки партійному бренду, а не компетенціям і моральним чеснотам. Тому зараз важко сказати, як новачки впораються у майбутньому із політичними спокусами – йдеться насамперед про політичну корупцію, великі гроші і лобізм інтересів олігархів.

Чи будуть "тушки" у наступній Раді і чи не з’являться окремі депутатські групи, які відокремляться згодом від фракції. Такий варіант теж можливий. Також є ризик, що влада однопартійної більшості і легка можливість прийняття швидких рішень, при чому будь-яких, адже голосів для цього вистачає, призведе до того, що опозиція у Раді не матиме жодного впливу.

І тут теж можливі різні варіанти. Закріпити лідерство в опозиції дуже хоче "Опозиційна платформа – За життя" і Віктор Медведчук, який хоче отримати посаду віце-спікера. Але в опозиції до "Слуги народу" через якийсь час можуть опинитися і проукраїнські сили, такі як "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина".



Розподіл місць у Раді

Зараз вони налаштовані на співпрацю із новою владою, та якщо та втратить зв’язок із реальністю через необмежені можливості, вони можуть перейти в опозицію. Та чи матиме ця опозиція якийсь вплив? Це теж велике питання.

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Мені б дуже хотілося, щоб нова Рада нарешті повернула повагу до себе з боку виборців. Запаморочення від успіху швидко мине, рейтинги почнуть падати, адже зараз відповідальність за країну буде в руках однієї групи під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Якщо він хоче політичної слави і місця в історії, то зараз саме час серйозно братися до роботи.