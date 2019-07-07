Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики

14 червня президент України Володимир Зеленський написав Facebook-пост, у якому повідомив, що планує передати 200 автомобілів швидкої допомоги дитячим лікарням.

На що погодилися олігархи

Ці авто куплені за гроші меценатів, але яких саме, президент спочатку не сказав. Пізніше, під час зустрічі із представниками бізнесу, він заявив, що ці автівки погодився купити найбагатший українець – Рінат Ахметов.

Читайте також: Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників

Зеленський пояснив бізнесу, що олігархи тепер беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, Віктор Пінчук взяв на себе зобов’язання купити квартири для моряків, яких утримує Росія. Ахметов ще, окрім "швидких", пообіцяв президенту інвестувати ще й у дороги Донбасу.



Віктор Пінчук є зятем Леоніда Кучми

Ігор Коломойський, за словами президента, буде інвестувати у відновлення Донбасу, але сам про це ще не знає. Пізніше, Коломойський пояснив, що він досі не може витрачати більше ніж 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, оскільки діє судова заборона. Тому, як каже Коломойський, зараз він може хіба що кіоск пофарбувати на Донбасі.

Олігархи в історії України

Спроби побудувати комфортні відносини з олігархами робили усі президенти. Епоха розквіту українських мільярдерів почалася ще за часів Леоніда Кучми. Коли президентом був Віктор Ющенко, олігархічна ліга, у якій вже були Віктор Пінчук, Рінат Ахметов і Ігор Коломойський, доповнилася Дмитром Фірташем, який став ключовим гравцем газового ринку.



Дмитро Фірташ

За часів Віктора Януковича особливих успіхів у бізнесі досягли Ахметов і Сергій Курченко, якого стали називати младоолігархом. А п’ять років президентства Петра Порошенка, його теж зараховують до олігархів, знову стали дуже вдалими для бізнесу Ахметова. Тепер слово за Зеленським.

Що треба робити Зеленському

Пінчук і Ахметов вже показали, що готові давати якісь гроші на ініціативи президента. Коломойський відмовився, але у нього є інший цінний актив – "1+1", який допомагав Володимиру Зеленському під час виборчої кампанії і продовжує зараз широко висвітлювати роботу президента та виборчу кампанію партії "Слуга народу". Це навіть цінніше, ніж гроші.

Читайте також: Як Медведчуку вдалося повернутися в українську політику

Експерти попереджають, що олігархи дуже прагматичні у своїх підходах до співпраці з владою. Наприклад, Ахметов вміє ефективно лобіювати свої інтереси і знаходити вигідний для себе підхід за будь-якого президента.



Рінат Ахметов

За розрахунками журналу "Новое время", в сумі статки Ахметова, Пінчука і Коломойського оцінюються у 13% Валового внутрішнього продукту. Концентрація олігархічного капіталу в Україні тільки зростає – усього два роки тому п’ять найбагатших українців володіли капіталом у 9,5% ВВП.

Деолігархізації, про яку так багато розповідав усі п’ять років Петро Порошенко, так і не відбулося. У розвинутих країнах цей показник зазвичай менше. Так, 10 найбагатших американців, чиї статки набагато більші українських колег, володіють 3% ВВП своєї країни. Такий же показник у 10 найбагатших поляків.

Висока концентрація олігархічного капіталу і розділення секторів економіки між мільярдерами-монополістами, які не пускають туди нових гравців, властива для пострадянських країн. Саме через це вони не займають високі позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом пообіцяв за п’ять років вивести Україну у топ-10 цього рейтингу.

Експерти наголошують, президенту треба відкривати як внутрішній ринок для зовнішніх інвесторів, так і зовнішні ринки для українських гравців, а не домовлятися з олігархами.

Цікаво! Як та на чому заробляють топові українські олігархи: скандальні схеми

У президента свій план: він анонсував проведення у вересні в Маріуполі інвестиційного форуму, головна мета якого – залучити фінансування для відновлення Донбасу. Зеленський назвав суму у 300 мільярдів гривень, яка потрібна для цього. Ці гроші, за задумом президента, мають забезпечити західні партнери України і внутрішні інвестори, тобто олігархи.



Ігор Коломойський

Проблема в тому, що за кожну гривню, яку олігархи кудись вкладають, вони, зазвичай, хочуть дві гривні державних субсидій чи пільг. Так було при всіх попередніх президентах.

Обмежити вплив олігархів на економіку можуть незалежні ринкові регулятори, ефективне державне управління державними компаніями з їхньою подальшою приватизацією і дерегуляція.

Читайте також: Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент

Тому правильною політикою президента Зеленського було б недопущення пільг чи особливих умов для жодного з олігархів. Особливо, коли з одним із них, Ігорем Коломойським, президент має історію телевізійної співпраці. Новий договір з олігархами не повинен перетворитися на нову змову із ними.