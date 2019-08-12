Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми

Кілька років ми чули від минулої влади публічні прокльони на адресу Віктора Медведчука. При цьому, попри гучну і войовничу риторику тодішніх можновладців життя в кума Путіна ставало все кращим і кращим. Йому вдавалося не просто вільно пересуватися Україною, а ще й спокійно їздити в Кремль, збільшувати контроль над шматками української енергетики, скуповувати телеканали та політиків.

Саме під Медвечука СБУ три роки тому зачистила в Україні ринок скрапленого газу, зупинивши роботу основних постачальників цього пального і дозволивши працювати фірмі, пов'язаній з кумом Путіна.

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Але і це ще не все. Немов би скрапленого газу йому було мало, він вдерся ще на один ринок: дизельного пального. Сталося це через скандальне рішення Рівненського суду, який дозволив структурам, пов'язаних з Медведчуком, прибрати до рук цей трубопровід. Це дало йому змогу почати казково збагачуватися просто на рівному місці.

Адже, попит на дизельне пальне у нас високий, можна нічого не робити, просто сидіти на трубі й перекачувати російську солярку, яку тобі дає Кремль сюди в Україну. Й заробляти при цьому шалені гроші, купуючи телеканали та вкладаючи мільйони в рекламу своєї промосковської політичної сили.

Все це, власне, і робив Медведчук в останні роки перебування при владі такого патріотичного президента як Петро Порошенко. І лише нещодавно у Медведчука почалися справжні проблеми.

Нещодавно спільним рішенням президента й уряду було ухвалено рішення, яким введене спеціальне мито для постачальників дизельного пального з Росії через трубопровід. Тобто саме для структур, пов'язаних з Медведчуком.

Що відомо про нові мита на дизпаливо з РФ?З 1 серпня постачальники дизпалива з РФ повинні платити мито розміром 3,7%. З 1 жовтня – 4%.



Свої надприбутки втратить Віктор Медведчук. Адже він є власником трубопроводу, яким качають російський дизель. У 2016 році він сумнівно його вивів з-під носа у держави. Медведчук взяв під контроль третину ринку дизельного пального. Націнка компаній одіозного політика – до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.



"Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити", – зазначив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.

Це страшенно обурило цього діяча, адже через додаткове мито перекачка солярки "Роснефти" в Україну тепер стала не таким вигідним бізнесом, як це було раніше. Додам, як це було в часи Порошенка.

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Бо тепер через додаткове мито структурам Медведчука доводиться значну частину прибутку віддавати в український бюджет, а не відкладати на закордонні рахунки. Звідки фінансувати і розкішний спосіб життя, і купівлю телеканалів, і продажних політиків своєї політичної сили.

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

У відповідь кум Путіна зі своїми російськими покровителями вирішили піти ва-банк. Фірма "Векслер Груп", яка постачає російську солярку через трубопровід і яку пов'язують з Медведчуком, оголосила, що припиняє поставки нафтопродуктів в Україну.

Очевидно, в розрахунку на початок паніки, оскільки на цю компанію припадає 40% ринку дизельного пального. До тиску приднався і особисто Медведчук, який став розповідати, що підвищення мита для близького йому постачальника дизелю призведе до шаленого зростання ціни.

Мовляв, громадяни ж не хочуть платити більше за заправку своїх машин. Втім, попри апокаліптичні прогнози Медведчука, паніки не сталося, інші постачальники дизелю збільшили свої обсяги імпорту в Україну, потрохи забираючи в кума Путіна його частку на ринку. І швидко надолужили зменшення поставок через російську трубу.

Хто став на захист структур, наближених до Медведчука

На сайті "5 каналу", який належить Петру Порошенку, з'явився матеріал під тривожним заголовком: "Транспортний колапс на залізниці та втрата врожаю – чим може обернутися нестача дизпалива в серпні".

В матеріалі йдеться про те, що підвищення мит для пов'язаної з Медведчуком компанії може вдарити по всій українській економіці. Оскільки через дефіцит солярки зупиняться і потяги, і вантажівки, які мають вивозити зерно з ланів.

Яка чудова єдність між кумом Путіна та інформаційним ресурсом п'ятого українського президента Петра Порошенка. Чи не так? Тепер можна вже не ховатися, правда?

Власне, нічого нового ми в цьому не побачили, оскільки цю багаторічну плідну співпрацю між Медведчуком та попереднім президентом ми спостерігали всі ці роки.

Коли саме Петро Порошенко своїм рішенням витягнув Медведчука з небуття й включив його до Мінської групи. Коли підконтрольна Порошенку СБУ розчистила для нього ринок скрапленого газу, а підконтрольні суди віддали дизельний трубопровід.



П'ятий Президент України Петро Порошенко

Ну а у відповідь Петро не злазив з ефірів медведчуківських телеканалів, при цьому, розповідаючи й про реванш проросійських сил, й про агентів Кремля, з якими він веде невтомну боротьбу.

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Наразі ми отримуємо все більше підтверджень того, що все це були лише слова, димова завіса, за якою ділилися і потоки, і політичний вплив. Тому я не здивуюся, якщо в Раді нового скликання і політсила Медведчука, і політсила Порошенка стануть об'єднаною опозицією.