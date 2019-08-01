Україна ввела спецмита на пальне з РФ: що чекає на Медведчука

З 1 серпня постачальники дизельного палива з Росії зобов'язані платити спецмито розміром 3,7%. З 1 жовтня митний збір підвищать до 4%. Так український уряд вирішив відповісти на російські економічні санкції.

Чи зникне російське паливо із заправок

Однак, за словами представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус, відповідь України на санкції – це не єдина причина.

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"Річ у тім, що у нас на ринку 41% постачання дизелю – це був дизель з труби російської компанії "Роснефть". І тут було питання вже енергетичної безпеки і диверсифікації", – пояснив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.



Андрій Герус

Без обмежень, країна-агресор могла перетворитися на монополіста ще до кінця 2019 року, із часткою у 50%. Втім, це не означає, що російське паливо зникне із заправок. Адже мито вводиться лише на транспортування трубопроводом.

По маршруту цієї труби, по російській та білоруській території, є дуже багато наливних пунктів, де можна пальне перевантажити у вагони цистерни і привозити його без мита,

– пояснив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Наприклад, російський імпортер дизелю "Векслер" вже заявив на сайті, що призупиняє постачання трубопроводом. І у серпні ввезе в Україну 70 тисяч тонн дизелю залізницею, а також планує налагодити транспортування палива морем.

Чому так багато російського пального? Тому що воно просто дешеве. Наше географічне розташування – це наша перевага, тому що ми дуже близько такого виробника енергоносіїв,

– розповів Куюн.

Чи зміняться ціни на паливо

За оцінками експертів, частка Росії на ринку дизеля впаде до 30%. Цю нішу з часом заповнить паливо із країн ЄС та Білорусі. Воно буде дорожчим, ніж пальне із трубопроводу. Звісно, це не може подобатися автомобілістам.

Але, обурюватися рано. Наразі маємо надлишок палива на ринку. Тож заміщуватися дизель на дорожчий буде поступово. До того ж, 4% митний збір – це крапля в морі. Вагоміший вплив на ціни має валютний курс. Поки гривня укріплюється – дизель для автомобілістів не дорожчатиме.



Український ринок заповнить паливо із країн ЄС та Білорусі

"Особливо, якщо ми говоримо про автозаправні станції, там сьогодні дуже гарна націнка торговельна, я б сказав рекордна за останні роки їм більш вигідно знизити свою націнку, ніж зараз намагатися ще більше заробити, і перекласти на споживача", – сказав директор "Консалтингової групи А-95".

Хто постраждає від спецмита найбільше

Надприбутки втратить власник трубопроводу, яким качають російський дизель, тобто Віктор Медведчук. Націнка компаній одіозного політика – до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.

Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити,

– зазначив Герус.

Медведчук сумнівним шляхом у 2016 році вивів трубопровід з-під носа держави. Підконтрольні Петру Порошенку СБУ та Генпрокуратура цим кейсом не зацікавилися. І дозволили людині, яка відкрито підтримує російську агресію проти України, взяти під контроль третину ринку дизельного пального.

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Митні платежі на паливо із трубопроводу, за оцінками уряду, мають приносити до бюджету близько двох мільярдів гривень на рік.