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      Будет ли претендовать Медведчук на должность спикера и вице-спикера: в "Оппоплатформе" ответили

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      Будет ли претендовать Медведчук на должность спикера и вице-спикера: в "Оппоплатформе" ответили

      Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" и член согласительной депутатской группы Вадим Рабинович уверяет, что его политсила не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство украинского парламента.

      Как отметил Рабинович во время общения с журналистами, Медведчук уже был и вице-спикером (ВР III созыва с 9 июля 1998 года – 1 февраля 2000 года), и первым вице-спикером (ВР III созыва, 1 февраля 2000 года – 13 декабря 2001 года).

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      "По этой причине ни Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, на наша партия не будет его выдвигать, он сосредоточится на партийной работе", – добавил Рабинович.

      Относительно комитетов, на которые в новой Раде претендует "Оппоплатформа", то это, по словам Рабиновича, бюджетный комитет, регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова. Кроме того, эта полсила предлагает вернуть комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, занимающийся вопросами Донбасса.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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