Як Путін і Медведчук хочуть влаштувати хаос в Україні

Неформальний лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук хоче заманити президента Володимира Зеленського в пастку, з якої буде не так легко вибратися.

Медведчук вважає, що фракції партії президента "Слуга народу" і проросійської "Опозиційної платформи" можуть об'єднатися для створення конституційної більшості і надання окупованим районам Донецької і Луганської областей особливого статусу.

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Зеленському буде не так просто проігнорувати цю пропозицію Медведчука з однієї простої причини: і сам президент, і його соратники постійно говорять про необхідність виконання Мінських угод. Якщо для попередньої адміністрації Мінські угоди були у першу чергу пасткою для Росії і її симпатиків в Європі, бо ж дозволяли продовжувати санкції проти агресора, то для Зеленського Мінські угоди можуть виглядати вирішенням проблеми.

З такою версією Мінська згодні і західні країни, головна мета яких – припинення конфлікту і відновлення повноцінного економічного співробітництва з Москвою. Обрання президентом України недосвідченої людини, на яку можна буде чинити спільний тиск – справжнє вікно можливостей для тих, хто хоче позбутися українських проблем.

Тому Захід буде спонукати Зеленського знайти можливості для схвалення законів, які нададуть Донбасу особливий статус, амністують російських найманців і створять умови для їхньої інкорпорації до української влади. Голоси для такої ревізії українських національних інтересів можна знайти, тільки якщо об'єднатися з Медведчуком. Про що колишній голова президентської адміністрації і каже президенту Зеленському та його оточенню.

Однак союз між "Слугою народу" і Медведчуком остаточно переконає патріотичні сили країни – навіть тих, хто покладав надії на Зеленського та його партію, – що мова про повноцінну перемогу сил реваншу. І що "Слуга народу" – всього лише декорація, за якою ховаються Путін і Медведчук.

Це створить абсолютно нову політичну ситуацію в країні. Але Путіну потрібна саме така ситуація. Йому не потрібні закони про особливий статус Донбасу і амністії, тому що він не збирається передавати Україні контроль над окупованими територіями і припиняти війну – які б ілюзії з цього приводу не мали б українські громадяни і сам Зеленський.

Путіну і Медведчуку потрібен хаос, реальний конфлікт в країні – що допоможе збільшити, а не зменшити розміри території, яку контролює в Україні Кремль.

Автор: Віталій Портников

Джерело: Еспресо

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