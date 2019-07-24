19:24
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На окрузі брата Медведчука перераховують голоси: охорону посилили

      9255 Читать новость на русском
      На окрузі, де програв брат Медведчука, перераховують голоси
      На окрузі, де програв брат Медведчука, перераховують голоси / www.0642.ua

      На окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль.

      Один із членів окружної виборчої комісії повідомив правоохоронців про можливі порушення, пише прес-служба поліції Луганської області. 

      Варто знати: Скандал на "окрузі Пашинського": журналістам показали "внутрішню кухню" роботи з протоколами

      Він зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях округу та встановлені результати виборів. Однак, за його словами, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось.

      Поліція вирішила посилити заходи публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку задіяли 45 поліцейських,
      – повідомляють правоохоронці. 

      23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Там Медведчук Сергій програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.

      Медведчук-молодший повідомив, що його команда зафіксувала велику кількість порушень, які нібито вплинули на результати виборів. При цьому кандидат у нардепи не опублікував жодного відео з порушеннями та не показав наявні докази фальсифікації
       


      Результати голосування на окрузі №105

      Дивіться відео про те, хто такий Медведчук:

       

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      12828
      Теги: Новини України Новини політики Мажоритарні вибори Парламентські вибори 2019 Новини Луганська Верховна Рада Віктор Медведчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      сьогодні , 19:01 Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      Наталя Боднар 300
      Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      сьогодні , 19:00 Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      Блог Медіа 635
      Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      сьогодні , 18:05 Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 1300
      Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      сьогодні , 17:00 Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      Артем Овдієнко 2608
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 16:01 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 8796
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук