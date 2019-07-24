На окрузі брата Медведчука перераховують голоси: охорону посилили

На окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль.

Один із членів окружної виборчої комісії повідомив правоохоронців про можливі порушення, пише прес-служба поліції Луганської області.

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Він зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях округу та встановлені результати виборів. Однак, за його словами, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось.

Поліція вирішила посилити заходи публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку задіяли 45 поліцейських,

– повідомляють правоохоронці.

23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Там Медведчук Сергій програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.

Медведчук-молодший повідомив, що його команда зафіксувала велику кількість порушень, які нібито вплинули на результати виборів. При цьому кандидат у нардепи не опублікував жодного відео з порушеннями та не показав наявні докази фальсифікації





Результати голосування на окрузі №105

Дивіться відео про те, хто такий Медведчук: