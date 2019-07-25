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      Нардеп від "Слуги народу" розповів, що треба робити з проросійськи налаштованими українцями

      5963 Читать новость на русском
      Микита Потураєв
      Микита Потураєв / www.radiosvoboda.org

      Судова система в Україні, на жаль, не може похвалитися своєю непідкупністю. Тож, у таких випадках за справедливість борються українські ЗМІ, які не дають певним моментам залишитися осторонь суспільної уваги. Однак все частіше олігархи купують медіа, тим самим вводячи в оману мільйони українців.

      Як сказав нардепи від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі програми "Що це було?", в Україні існує три популярні медійні групи, які контролюються олігархами.

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      Він зауважив, що коли українські медіа купують проросійські олігархи, зокрема кум Путіна Віктор Медведчук – це є загрозою національних інтересів та безпеки нашої країни. Потураєв нагадав, що коли в Україні почалась війна, було багато людей, що не могли повірити у те, що відбувається і були під впливом російських каналів. Але десь наприкінці 2016 році залишилося орієнтовно 12% українців, що і досі вірять російським ЗМІ.

      Я не хотів би відштовхували частину українського суспільства, казати, що вони вороги. Вони перебувають під впливом пропаганди, зокрема й з українських ЗМІ. Я вважаю, що за цих громадян треба так само боротися, як і за людей, що перебувають на окупованих територіях,
      – заявив нардепи від партії "Слуга народу".

      Також Микита Потураєв додав, що знають, де саме перебувають ці 12% українців. І наголосив, що з ними треба вести адресну інформаційну роботу. Підсумовуючи Потураєв пояснив, що потрібно на державному рівні створити механізми, які унеможливлять ворожу експансію в наш теле- радіопростір.


      Хто контролює українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне відео програми "Що це було?" за 24 липня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Медіа ЗМІ Війна Журналісти Віктор Медведчук Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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