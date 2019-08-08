Разумков рассказал, кого точно не хочет видеть на посту вице-спикера

Партия "Слуга народа" не хочет влиять на оппозицию – пусть там сначала предложат претендентов на кресло вице-спикера. Однако за Виктора Медведчука и Петра Порошенко лидер политической силы Дмитрий Разумков лично голосовать не будет.

Сейчас Разумков не знает, кому может достаться это кресло, об этом он рассказал в интервью изданию "BBC Украина".

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Так, Разумков подтвердил, что вице-спикером нового парламента будет представитель оппозиции. Но кого выдвинут оппозиционные фракции и как они будут голосовать – зависит от них самих.

Они могут предложить разные кандидатуры – тогда будем голосовать за них, и какая-то партия в оппозиции получит это кресло,

– пояснил он.

В то же время глава президентской политической силы призвал "не влиять на оппозицию, они разберутся". На вопрос журналистки о "красных линиях", которые "Слуга народа" не перейдет, Разумков ответил – все будет зависеть от предложенных кандидатур.

"Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду", – сказал лидер партии, добавив, что за Петра Порошенко тоже не будет голосовать.

На досрочных парламентских выборах в Украине победила президентская партия "Слуга народа". У нее будет 254 депутата в Верховной Раде и возможность самостоятельно формировать коалицию. Обычное большинство (226 голосов) повзолить голосовать за любые законопроекты, не имея необходимости искать поддержки у других фракций.



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