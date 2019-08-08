04:33
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Разумков рассказал, кого точно не хочет видеть на посту вице-спикера

      583 Читати новину українською
      За Медведчука и Порошенко не буду голосовать, – Разумков о вице-спикере и красных линиях
      За Медведчука и Порошенко не буду голосовать, – Разумков о вице-спикере и красных линиях / 24 канал

      Партия "Слуга народа" не хочет влиять на оппозицию – пусть там сначала предложат претендентов на кресло вице-спикера. Однако за Виктора Медведчука и Петра Порошенко лидер политической силы Дмитрий Разумков лично голосовать не будет.

      Сейчас Разумков не знает, кому может достаться это кресло, об этом он рассказал в интервью изданию "BBC Украина".

      Читайте также: "Слуга народа" не ведет коалиционных переговоров ни с одной фракцией, – Разумков

      Так, Разумков подтвердил, что вице-спикером нового парламента будет представитель оппозиции. Но кого выдвинут оппозиционные фракции и как они будут голосовать – зависит от них самих.

      Они могут предложить разные кандидатуры тогда будем голосовать за них, и какая-то партия в оппозиции получит это кресло,
      – пояснил он.

      В то же время глава президентской политической силы призвал "не влиять на оппозицию, они разберутся". На вопрос журналистки о "красных линиях", которые "Слуга народа" не перейдет, Разумков ответил – все будет зависеть от предложенных кандидатур.

      "Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду", – сказал лидер партии, добавив, что за Петра Порошенко тоже не будет голосовать.

      На досрочных парламентских выборах в Украине победила президентская партия "Слуга народа". У нее будет 254 депутата в Верховной Раде и возможность самостоятельно формировать коалицию. Обычное большинство (226 голосов) повзолить голосовать за любые законопроекты, не имея необходимости искать поддержки у других фракций.

      Місця
      Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      813
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков Петр Порошенко Виктор Медведчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      504
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 415
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 848
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 276
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук