04:34
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      "Слуга народа" не ведет коалиционных переговоров ни с одной фракцией, – Разумков

      29 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков: фракция в 254 депутата сама может формировать большинство
      Дмитрий Разумков: фракция в 254 депутата сама может формировать большинство / censor.net.ua

      Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков рассказал, что партия не ведет переговоров о создании коалиции ни с одной другой парламентской политсилой. Он подчеркнул, что фракция численностью в 254 депутата может самостоятельно создать большинство.

      Тем не менее, "Слуга народа" не закрыта для диалога с теми политсилами, которые разделяют ее ценности, Разумков рассказал в интервью изданию "BBC Украина".

      Это стоит знать: Кто такой Дмитрий Разумков: биография потенциального спикера Рады

      Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее – надо следовать обязательствам, какие партии принимали во время выборов. Многие вещи, которые мы будем вносить в зал, декларировались также другими политсилами, попавшими в парламент. Надеюсь, это была не только декларация, а они действительно будут за это голосовать,
      – подчеркнул лидер "Слуги народа".

      По состоянию на сейчас партия работает над возможными будущими комитетами, занимается подготовительной работой над инициативами, которые будет предлагать парламенту.

      "Какой-то подковерной дискуссии относительно коалиционных договоренностей не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", – заверил Дмитрий Разумков.

      интересно о возможной коалиции:
       
      •  
      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      867
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Коалиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      504
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 415
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 848
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 276
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук