"Слуга народа" не ведет коалиционных переговоров ни с одной фракцией, – Разумков

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков рассказал, что партия не ведет переговоров о создании коалиции ни с одной другой парламентской политсилой. Он подчеркнул, что фракция численностью в 254 депутата может самостоятельно создать большинство.

Тем не менее, "Слуга народа" не закрыта для диалога с теми политсилами, которые разделяют ее ценности, Разумков рассказал в интервью изданию "BBC Украина".

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Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее – надо следовать обязательствам, какие партии принимали во время выборов. Многие вещи, которые мы будем вносить в зал, декларировались также другими политсилами, попавшими в парламент. Надеюсь, это была не только декларация, а они действительно будут за это голосовать,

– подчеркнул лидер "Слуги народа".

По состоянию на сейчас партия работает над возможными будущими комитетами, занимается подготовительной работой над инициативами, которые будет предлагать парламенту.

"Какой-то подковерной дискуссии относительно коалиционных договоренностей не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", – заверил Дмитрий Разумков.