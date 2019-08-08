"Слуга народу" не веде коаліційних переговорів з жодною фракцією, – Разумков

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков розповів, що партія не веде переговорів про створення коаліції з жодною іншою парламентською політсилою. Він наголосив, що фракція чисельністю у 254 депутати може самостійно створити більшість.

Тим не менш, "Слуга народу" не закрита для діалогу з тими політсилами, які розділяють її цінності, розповів Разумков в інтерв'ю виданню "BBC Україна".

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Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею – треба слідувати зобов'язанням, які партії брали під час виборів. Багато речей, які ми будемо вносити у зал, декларувалися також іншими політсилами, що потрапили у парламент. Сподіваюся, це була не лише декларація, а вони дійсно за це голосуватимуть,

– підкреслив лідер "Слуги народу".

Станом на зараз партія працює над можливими майбутніми комітетами, займається підготовчою роботою над ініціативами, які пропонуватиме парламенту.

"Якоїсь підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними", – запевнив Дмитро Разумков.