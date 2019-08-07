Вице-спикер от оппозиции: Разумков объяснил, кому достанется должность

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (вероятнее всего – будущий спикер Верховной Рады) косвенно подтвердил, что вице-спикером нового парламента будет представитель оппозиции. Но кого выдвинут оппозиционные фракции и как они будут голосовать – зависит от них самих.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", – сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина".

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Таким был ответ Разумкова на вопрос о том, представителю какой именно оппозиционной фракции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

При этом руководитель "Слуги народа" отметил, что не знает, какие именно фракции будут в оппозиции, как оппозиционные фракции между собой будут договариваться и какую (или какие) кандидатуру на эту должность будут выдвигать.

Надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения,

- сказал Разумков.

И добавил, что если все четыре фракции будут в оппозиции ( "Голос", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок – За жизнь") и выдвинут каждый своего претендента – то по этим кандидатурам и будет голосовать Рада.

На досрочных парламентских выборах в Украине победила президентская партия "Слуга народа", она будет иметь 254 депутата в Раде. А это значит, что СН самостоятельно имеет возможность формировать коалицию и голосовать простым большинством (226 голосов) за любые законопроекты, не имея необходимости искать поддержки у других фракций.



Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

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