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      Вице-спикер от оппозиции: Разумков объяснил, кому достанется должность

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      Разумков говорит, что должность вице-спикера отдадут оппозиции
      Разумков говорит, что должность вице-спикера отдадут оппозиции / pravda.com

      Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (вероятнее всего – будущий спикер Верховной Рады) косвенно подтвердил, что вице-спикером нового парламента будет представитель оппозиции. Но кого выдвинут оппозиционные фракции и как они будут голосовать – зависит от них самих.

      "Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", – сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина".

      Смотрите также: В "Слуге народа" назвали первоочередные задачи новой Рады

      Таким был ответ Разумкова на вопрос о том, представителю какой именно оппозиционной фракции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

      При этом руководитель "Слуги народа" отметил, что не знает, какие именно фракции будут в оппозиции, как оппозиционные фракции между собой будут договариваться и какую (или какие) кандидатуру на эту должность будут выдвигать.

      Надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения,
      - сказал Разумков.

      И добавил, что если все четыре фракции будут в оппозиции ( "Голос", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок – За жизнь") и выдвинут каждый своего претендента – то по этим кандидатурам и будет голосовать Рада.

      На досрочных парламентских выборах в Украине победила президентская партия "Слуга народа", она будет иметь 254 депутата в Раде. А это значит, что СН самостоятельно имеет возможность формировать коалицию и голосовать простым большинством (226 голосов) за любые законопроекты, не имея необходимости искать поддержки у других фракций.

      Місця
      Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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