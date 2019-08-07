Віце-спікер від опозиції: Разумков пояснив, кому дістанеться посада

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (найімовірніше – майбутній спікер Верховної Ради) побічно підтвердив, що віце-спікером нового парламенту буде представник опозиції. Але кого висунуть опозиційні фракції та як вони голосуватимуть – залежить від них самих.

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", – сказав Разумков в ефірі телеканалу "112.Україна".

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Такою була відповідь Разумкова на запитання щодо того, представнику якої саме опозиційної фракції дістанеться посада віце-спікера Верховної Ради.

При цьому керівник "Слуги народу" зауважив, що не знає, які саме фракції будуть в опозиції, як опозиційні фракції між собою домовлятимуться і яку (чи які) кандидатуру на цю посаду будуть висувати.

Сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді буде знаходити якісь точки дотику,

– сказав Разумков.

І додав, що якщо всі чотири фракції будуть в опозиції ("Голос", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційний блок – За життя") і висунуть кожна свого претендента – то щодо цих кандидатур і буде голосувати Рада.

На дострокових парламентських виборах в Україні перемогла президентська партія "Слуга народу", вона матиме 254 депутати у Раді. А це означає, що СН самостійно має змогу формувати коаліцію та голосувати звичайною більшістю (226 голосів) за будь-які законопроекти, не маючи необхідності шукати підтримки в інших фракцій.



Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

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