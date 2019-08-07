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      Віце-спікер від опозиції: Разумков пояснив, кому дістанеться посада

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      Разумков каже, що посаду віце-спікера віддадуть опозиції
      Разумков каже, що посаду віце-спікера віддадуть опозиції / pravda.com

      Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (найімовірніше – майбутній спікер Верховної Ради) побічно підтвердив, що віце-спікером нового парламенту буде представник опозиції. Але кого висунуть опозиційні фракції та як вони голосуватимуть – залежить від них самих.

      "Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", сказав Разумков в ефірі телеканалу "112.Україна".

      Дивіться також: У "Слузі народу" назвали першочергові завдання нової Ради

      Такою була відповідь Разумкова на запитання щодо того, представнику якої саме опозиційної фракції дістанеться посада віце-спікера Верховної Ради.

      При цьому керівник "Слуги народу" зауважив, що не знає, які саме фракції будуть в опозиції, як опозиційні фракції між собою домовлятимуться і яку (чи які) кандидатуру на цю посаду будуть висувати.

      Сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді буде знаходити якісь точки дотику,
       сказав Разумков.

      І додав, що якщо всі чотири фракції будуть в опозиції ("Голос", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційний блок – За життя") і висунуть кожна свого претендента – то щодо цих кандидатур і буде голосувати Рада.

      На дострокових парламентських виборах в Україні перемогла президентська партія "Слуга народу", вона матиме 254 депутати у Раді. А це означає, що СН самостійно має змогу формувати коаліцію та голосувати звичайною більшістю (226 голосів) за будь-які законопроекти, не маючи необхідності шукати підтримки в інших фракцій.

      Місця
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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