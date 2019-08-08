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      Разумков розповів, кого точно не хоче бачити на посаді віце-спікера

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      За Медведчука і Порошенка не голосуватиму, – Разумков про віце-спікера і червоні лінії
      За Медведчука і Порошенка не голосуватиму, – Разумков про віце-спікера і червоні лінії / 24 канал

      Партія "Слуга народу" не хоче впливати на опозицію – хай там спершу запропонують претендентів на крісло віце-спікера. Однак за Віктора Медведчука та Петра Порошенка лідер політичної сили Дмитро Разумков особисто голосувати не буде.

      Наразі Разумков не знає, кому може дістатися це крісло, про це він розповів в інтерв’ю виданню "BBC Україна".

      Читайте також: "Слуга народу" не веде коаліційних переговорів з жодною фракцією, – Разумков

      Так, Разумков підтвердив, що віце-спікером нового парламенту буде представник опозиції. Але кого висунуть опозиційні фракції та як вони голосуватимуть – залежить від них самих.

      Вони можуть запропонувати різні кандидатури - тоді будемо голосувати за них, і якась політсила, що буде в опозиції, отримає це крісло,
      – пояснив він.

      Водночас глава президентської політичної сили закликав "не впливати на опозицію, вони розберуться". На запитання журналістки про "червоні лінії", які "Слуга народу" не перейде, Разумков відповів – все залежатиме від запропонованих кандидатур.

      "Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду", – лідер партії, додавши, що за Петра Порошенка теж не голосуватиме.

      На дострокових парламентських виборах в Україні перемогла президентська партія "Слуга народу". Вона матиме 254 депутатів у Верховній Раді та самостійно має змогу формувати коаліцію.  Звичайна більшість (226 голосів) довзолить голосувати за будь-які законопроекти, не маючи необхідності шукати підтримки в інших фракцій.

      Місця
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада Слуга народу Віктор Медведчук Петро Порошенко
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