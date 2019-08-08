Разумков розповів, кого точно не хоче бачити на посаді віце-спікера

Партія "Слуга народу" не хоче впливати на опозицію – хай там спершу запропонують претендентів на крісло віце-спікера. Однак за Віктора Медведчука та Петра Порошенка лідер політичної сили Дмитро Разумков особисто голосувати не буде.

Наразі Разумков не знає, кому може дістатися це крісло, про це він розповів в інтерв’ю виданню "BBC Україна".

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Так, Разумков підтвердив, що віце-спікером нового парламенту буде представник опозиції. Але кого висунуть опозиційні фракції та як вони голосуватимуть – залежить від них самих.

Вони можуть запропонувати різні кандидатури - тоді будемо голосувати за них, і якась політсила, що буде в опозиції, отримає це крісло,

– пояснив він.

Водночас глава президентської політичної сили закликав "не впливати на опозицію, вони розберуться". На запитання журналістки про "червоні лінії", які "Слуга народу" не перейде, Разумков відповів – все залежатиме від запропонованих кандидатур.

"Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду", – лідер партії, додавши, що за Петра Порошенка теж не голосуватиме.

На дострокових парламентських виборах в Україні перемогла президентська партія "Слуга народу". Вона матиме 254 депутатів у Верховній Раді та самостійно має змогу формувати коаліцію. Звичайна більшість (226 голосів) довзолить голосувати за будь-які законопроекти, не маючи необхідності шукати підтримки в інших фракцій.



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