14:05
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Как спецпошлина на топливо из РФ влияет на структуры Медведчука

      203 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Фото из открытых источников

      Недавно совместным решением президента и правительства было принято решение, которым введена специальная пошлина для поставщиков дизельного топлива из России через трубопровод. То есть именно для структур, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Обратите внимание! Медведчук "атакует" аналитиков VoxCheck с помощью подконтрольных СМИ

      По его словам, это ужасно возмутило Медведчука. Потому что из-за дополнительной пошлины перекачка солярки "Роснефти" в Украину теперь стала не таким выгодным бизнесом, как это было раньше, во времена Порошенко.

      Ведь теперь из-за дополнительной пошлины структурам Медведчука приходится значительную часть прибыли отдавать в украинский бюджет, а не откладывать на зарубежные счета,
      – отметил Гнап.

      "Откуда финансировать и роскошный образ жизни, и покупку телеканалов, и продажных политиков своей политической силы", – добавил журналист.

      Что известно о новых пошлинах на дизтопливо из РФ?С 1 августа поставщики дизтоплива из РФ должны платить пошлину в размере 3,7%. С 1 октября – 4%.

      Свои сверхприбыли потеряет Виктор Медведчук. Ведь он является владельцем трубопровода, по которому качают российский дизель. В 2016 году он сомнительно его вывел из-под носа у государства. Медведчук взял под контроль треть рынка дизельного топлива. Наценка компаний одиозного политика – до 40 долларов за тонну. В четыре раза больше, чем зарабатывают остальные импортеры.

      "Он может заплатить налог в государственный бюджет Украины и дальше работать. Если позиция некоторых политиков принципиально не платить налог. Если кто-то хочет создать какой-то кризис в Украине на топливном рынке, то об этом тоже нужно говорить", – отметил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

      Гнап также отметил, что в ответ кум Путина со своими российскими покровителями решили пойти ва-банк. Фирма "Векслер Групп", которая поставляет российскую солярку через трубопровод и которую связывают с Медведчуком, объявила, что прекращает поставки нефтепродуктов в Украину.

      Очевидно, в расчете на начало паники, ведь на эту компанию приходится 40% рынка дизельного топлива. К давлению присоединился и сам Медведчук. Стал рассказывать, что повышение пошлины приведет к бешеному росту цены,
      – рассказал журналист.

      "Впрочем, несмотря на апокалиптические прогнозы Медведчука, паники не произошло, другие поставщики дизеля увеличили свои объемы импорта в Украину, понемногу забирая у кума Путина его долю на рынке. И быстро наверстали уменьшение поставок через российскую трубу", – подытожил он.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапом за 12 августа 2019

       

      blog_ava
      Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене
      сегодня
      1349
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Виктор Медведчук Горючее Пошлина
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      сегодня , 13:03 5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      Яніна Ткачук 940
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сегодня , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 113
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      4074
      "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      сегодня , 10:00 "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      Під обкладинкою 1061
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 2327
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук