Как спецпошлина на топливо из РФ влияет на структуры Медведчука

Недавно совместным решением президента и правительства было принято решение, которым введена специальная пошлина для поставщиков дизельного топлива из России через трубопровод. То есть именно для структур, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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По его словам, это ужасно возмутило Медведчука. Потому что из-за дополнительной пошлины перекачка солярки "Роснефти" в Украину теперь стала не таким выгодным бизнесом, как это было раньше, во времена Порошенко.

Ведь теперь из-за дополнительной пошлины структурам Медведчука приходится значительную часть прибыли отдавать в украинский бюджет, а не откладывать на зарубежные счета,

– отметил Гнап.

"Откуда финансировать и роскошный образ жизни, и покупку телеканалов, и продажных политиков своей политической силы", – добавил журналист.

Что известно о новых пошлинах на дизтопливо из РФ?С 1 августа поставщики дизтоплива из РФ должны платить пошлину в размере 3,7%. С 1 октября – 4%.



Свои сверхприбыли потеряет Виктор Медведчук. Ведь он является владельцем трубопровода, по которому качают российский дизель. В 2016 году он сомнительно его вывел из-под носа у государства. Медведчук взял под контроль треть рынка дизельного топлива. Наценка компаний одиозного политика – до 40 долларов за тонну. В четыре раза больше, чем зарабатывают остальные импортеры.



"Он может заплатить налог в государственный бюджет Украины и дальше работать. Если позиция некоторых политиков принципиально не платить налог. Если кто-то хочет создать какой-то кризис в Украине на топливном рынке, то об этом тоже нужно говорить", – отметил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

Гнап также отметил, что в ответ кум Путина со своими российскими покровителями решили пойти ва-банк. Фирма "Векслер Групп", которая поставляет российскую солярку через трубопровод и которую связывают с Медведчуком, объявила, что прекращает поставки нефтепродуктов в Украину.

Очевидно, в расчете на начало паники, ведь на эту компанию приходится 40% рынка дизельного топлива. К давлению присоединился и сам Медведчук. Стал рассказывать, что повышение пошлины приведет к бешеному росту цены,

– рассказал журналист.

"Впрочем, несмотря на апокалиптические прогнозы Медведчука, паники не произошло, другие поставщики дизеля увеличили свои объемы импорта в Украину, понемногу забирая у кума Путина его долю на рынке. И быстро наверстали уменьшение поставок через российскую трубу", – подытожил он.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапом за 12 августа 2019