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      Як спецмито на пальне з РФ впливає на структури Медведчука

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      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Фото із відкритих джерел

      Нещодавно спільним рішенням президента й уряду було ухвалено рішення, яким введене спеціальне мито для постачальників дизельного пального з Росії через трубопровід. Тобто саме для структур, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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      За його словами, це страшенно обурило Медведчука. Бо через додаткове мито перекачка солярки "Роснефти" в Україну тепер стала не таким вигідним бізнесом, як це було раніше, за часів Порошенка.

      Адже тепер через додаткове мито структурам Медведчука доводиться значну частину прибутку віддавати в український бюджет, а не відкладати на закордонні рахунки,
      – наголосив Гнап.

      "Звідки фінансувати і розкішний спосіб життя, і купівлю телеканалів, і продажних політиків своєї політичної сили", – додав журналіст.

      Що відомо про нові мита на дизпаливо з РФ?З 1 серпня постачальники дизпалива з РФ повинні платити мито розміром 3,7%. З 1 жовтня – 4%.

      Свої надприбутки втратить Віктор Медведчук. Адже він є власником трубопроводу, яким качають російський дизель. У 2016 році він сумнівно його вивів з-під носа у держави. Медведчук взяв під контроль третину ринку дизельного пального. Націнка компаній одіозного політика – до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.

      "Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити", – зазначив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.

      Гнап також зазначив, що у відповідь кум Путіна зі своїми російськими покровителями вирішили піти ва-банк. Фірма "Векслер Груп", яка постачає російську солярку через трубопровід і яку пов'язують з Медведчуком, оголосила, що припиняє поставки нафтопродуктів в Україну.

      Очевидно, в розрахунку на початок паніки, адже на цю компанію припадає 40% ринку дизельного пального. До тиску приєднався і сам Медведчук. Став розповідати, що підвищення мита призведе до шаленого зростання ціни,
      – розповів журналіст.

      "Втім, попри апокаліптичні прогнози Медведчука, паніки не сталося, інші постачальники дизелю збільшили свої обсяги імпорту в Україну, потрохи забираючи в кума Путіна його частку на ринку. І швидко надолужили зменшення поставок через російську трубу", – підсумував він.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" з Дмитром Гнапом за 12 серпня 2019

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Мито Пальне Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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