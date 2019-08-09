Медведчук "атакує" аналітиків VoxCheck за допомогою підконтрольних ЗМІ

VoxCheck проаналізувала кілька тез проросійського олігарха Віктора Медведчука й усі вони виявились неправдивими. Після цього, підконтрольні куму Путіна медіа почали атакувати та намагалися дискредитувати аналітиків.

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" виступив в ефірі підконтрольного собі "112 каналу" 24 липня. В рамках перевірки політиків VoxCheck проаналізував його виступ та виділив три фактологічні твердження для перевірки. Всі три твердження виявилися неправдивими, йдеться у статті "Віктор Медведчук проти VoxCheck".

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Що таке VoxCheck?Це частина VoxUkraine – незалежної аналітичної платформи. І команда не "раптово виповзла", а була заснована ще після Революції Гідності у 2014 році групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні і за кордоном. VoxCheck перевіряє слова політиків, чиновників та публічних осіб на достовірність та працює над економічними дослідженнями. Це не "рейтингове агентство" і воно не робить соціологічні дослідження, а перевіряє, чи правильно на такі дослідження посилаються політики.

Відеоаналіз заяв Медведчука був опублікований 5 серпня близько 15 години на voxukraine.org. Менш ніж за дві години в розділі "Думки" на сайті 112.ua зявився матеріал від "Опозиційна платформа – За життя" із заголовком "VoxCheck відпрацьовує соросівське замовлення, поширюючи брехню про Віктора Медведчука". Паралельно на сайті політсили з’явився аналогічний матеріал але зі зміненим заголовком "VoxCheck, вооружившись ложью и дебилизмом, неудачно атаковал Медведчука".

22 подібні матеріали упродовж дня вийшли ще на 10 підконтрольних Медведчку ресурсах. Із них 6 звучали як "ложь и дебилизм", у 5 йшлося лише про "ложь", по 4 цитували експертів, які намагалися спростувати перевірки VoxCheck про закупівлі газу та соцопитування, та 3 матеріали повідомляли про "соросівське замовлення".

Матеріали продовжують з’являтися досі. Усі вони мають ознаки фейків – емоційність, повторення, підміна понять.



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Які експерти захищали Медведчука і критикували VoxCheck?

6 серпня в ефірі 112.ua перевірки VoxCheck коментували троє експертів: Валентин Землянський, Сергій Лозовський та Віктор Скаршевський.

Усі вони є в базі прихованих піарників на порталі texty.org. У дослідженні "Текстів" ідеться про те, що всі вони пов’язані з Медведчуком та 112 каналом, а в своїх статтях та коментарях регулярно піарять лідера "ОПЗЖ" та використовують властиву йому проросійську риторику.

VoxCheck проаналізував їхні аргументи.

На ефірі з Валентином Землянським, експертом з питань енергетики, ведучі попросили його прокоментувати їхню перевірку. Втім сформулювали це, як "VoxCheck говорить, що ми не купуємо у Російській Федерації газ, ми купуємо його у європейських партнерів", тоді як в перевірці йшлося не про це, а про існування реверсних поставок газу. Землянський заявив, що формально до "заяви" VoxCheck жодних питань немає, бо в України контракти з 15 європейськими компаніями.

Далі експерт розповідав про те, що насправді реверс існує, чим і підтверджує справжній висновок VoxCheck, а не той, що в своєму ефірі озвучили ведучі 112-го. Нагадаємо, спростування аналітиками газового питання стосувалося саме фізичного існування "реверсу".

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Скаршевського також запитали – чому існують "різночитання" в питанні реверсу газу?

Експерт на це питання прямо не відповів, але, як і команда ОПЗЖ, спростовує дані про надходження газу в Україну, які видно в режимі реального часу. Крім того, він сподівається, що нова українська влада відновить прямі поставки газу з Росії.

З іншим експертом, тепер уже політичним, Сергієм Лозовським говорили в ефірі 112-го і про решту спростувань – соціологічні дослідження і бідність в Україні

Але, Лозовському, наприклад, навіть не відомо, чим займається VoxCheck.

"Це обслуговуючий, сервісний (персонал – 24 канал) – політологи, політтехнологи, всякі рейтингові агентства, зараз он якесь нове агентство вийшло – Vox якось воно там Change або щось так, що дає абсолютно, о, VoxCheck. Де воно взялося, звідки воно раптом виповзло? Незрозуміло. Але вони раптом почали давати зовсім відмінні від усіх інших рейтингових і соціологічних агентств, почали давати зовсім інші показники. Звідки вони їх беруть, навіщо і для кого? Незрозуміло", – сказав Лозовський.

Дивіться відео: хто такий Віктор Медведчук

Віктор Медведчук у своїх заявах неправильно посилався на результати соцдосліджень. Тому, у розмові з Лозовським ведучий вчергове повторив заяву "Опозиційної платформи – За життя" про те, що VoxCheck помилився, а Україна дійсно стала найбіднішою в Європі, адже "дані Світового банку за 2018 рік чітко засвідчують, що Молдова обійшла Україну, як за рівнем ВВП, так і за рівнем середньомісячної зарплати". Ведучий, як і політсила, вводить в оману глядачів, порівнюючи ВВП на особу в номінальному доларовому вираженні. Тоді як правильно порівнювати за паритетом купівельної спроможності – з урахуванням цін в країнах.

Згодом на питання ведучої, кому ж тоді вірити, Лозовський зазначає, що "люди не можуть самі перевірити інформацію" та що практично тільки політичні партії "мають можливість отримати об’єктивну або більш-менш об’єктивну інформацію – якщо вони її самі замовляють". Це твердження не відповідає дійсності. Адже якщо експерт має на увазі інформацію соцопитувань, то існує достатньо організацій, які проводять якісні опитування, і яким можна довіряти. Що ж до решти інформації – люди можуть самостійно отримати дані, наприклад, із сайту Держстату, інших державних органів та міжнародних організацій. VoxCheck користується даними лише з відкритих джерел. Тому будь-хто може перевірити правильність їх висновків.

Аналітики відзначають, що інколи помиляєються в перевірках, про що їм і повідомляють їх читачі, в тому числі герої перевірок. У таких випадках вони завжди коригують перевірки та приносять вибачення читачам. У випадку даних трьох цитат їх первісні перевірки є правильними.

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Що говорив Медведчук і як це коментували "експерти"?

Подаємо результати перевірки VoxCheck без змін

Теза №1

Медведчук: "Україна стала найбіднішою країною в Європі".

Перевірка VoxCheck: "Неправда, Україна на передостанній позиції в Європі за ВВП на одну особу за паритетом купівельної спроможності".

Захист Медведчука: Опозиційна платформа вважає, що VoxCheck помилилися. Адже за інформацією Світового банку Молдова має ВВП 3189,4 доларів на людину і вона дійсно обійшла Україну з ВВП на одну особу у 3095,2 долари. Також вони наводять приклад середньомісячної заробітної плати за підсумками 2018 року: там Україна також поступається Молдові. Якщо за підсумками 2018 року рівень середньомісячної заробітної плати в Україні становив 325,9 долара, то у Молдові ‒ 383,7 долара.

Висновок: Для порівняння країн слід використовувати показник ВВП на особу не в поточних доларах, а за паритетом купівельної спроможності. Цей показник враховує різницю в рівнях цін між країнами, а отже, показує, скільки товарів і послуг можна купити в країні за долар. За цим показником у 2018 році Україна обійшла Молдову на 1932 долари за ПКС і залишилася на передостанньому місці в Європі, як і в попередні 7 років. VoxCheck не заперечує, що Україна є однією з найбідніших країн Європи, але певен, що висловлювання мають бути точними.

Теза №2

Медведчук: "80‒85% українців вважають головною проблемою бойові дії на Донбасі".

Перевірка VoxCheck: "Неправда, За даними різних соцопитувань, війна на Сході України – найбільша проблема для 45‒64%".

Захист Медведчука: В політсилі говорять, що 80-85% українців вважають головною проблемою бойові дії на Донбасі, посилаючись на дослідження "Ваша думка: травень 2019", яке проводили Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Соціологічна група "Рейтинг" з 30 квітня по 10 травня. Питання опитування звучало так: "Оцініть, наскільки для вас особисто є важливими такі проблеми. Далі наводився список із 22 проблем, кожній із яких респондент мав надати певний бал – від 1 (зовсім не важливо) до 5 (дуже важливо).

Висновок: Однак, для того, щоб зробити висновок, що "люди вважають головною (певну проблему)", питання має звучати так "Яка проблема (чи декілька) з перелічених є найважливішими для України / для Вас особисто?"

Саме так, наприклад, сформульоване питання в опитуванні, яке проводила соціологічна група "Рейтинг" з 12 до 23 червня. Згідно з ним, 45% респондентів "вiйськовi дiї на Донбасi" вважають однією з трьох найважливіших проблем для України, а 33% опитаних уважають цю проблему важливою для себе особисто.

Для порівняння VoxCheck взяли ще й березневі дані Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" – тоді найважливішою проблемою в країні для себе особисто військовий конфлікт на Сході України назвали 63.7% опитаних.

Теза №3

Медведчук: "Реверсу газу не існує. Україна відбирає російський газ, що проходить транзитом в ЄС, і розраховується за нього з європейськими операторами."

Перевірка VoxCheck: "Неправда, імпортований газ Україна не відбирає під час транзиту на території України, а фізично отримує з країн ЄС".

Захист Медведчука: Команда Віктора Медведчука каже, що російський газ, який купує Україна, вона отримує на підставі договорів з європейськими операторами, але фізично відбирає його в той час, як він іде з РФ до Європи. А відкриті онлайн-дані європейських посередників, які свідчать про протилежне, політсила називає "казкою" та "немодним анекдотом для дебілів, корупціонерів і європейських посередників".

Висновок: До питання походження газу можна підходити з двох точок зору – фізичної та економічної. "Фізично" газ Україна імпортує зі Словаччини, Польщі та Угорщини, і це видно з онлайн-данних. Наприклад, ми насправді отримуємо цей газ через газорозподільну станції у Вельке Капушанах, що в Словаччині.

"Економічно" має значення, у кого та на яких умовах Україна купує газ, а його походження неважливе. Газ, який отримують Словаччина, Польща та Угорщина транзитом з України, юридично перестає бути російським після його надходження на їхні прикордонні пункти прийому газу.

Отже, коли Україна купує газ у Європі (а за п’ять років країна не мала жодних проблем з європейськими постачальниками, на відміну від попередніх відносин з російським "Газпромом"), отримує газ, який належить європейським операторам, а не "Газпрому". Тому не має значення, де було видобуто цей газ.