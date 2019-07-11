Неможливо довести, що Медведчук контролює телеканали, – Нацрада

У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення немає доказів зв'язку телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Зв'язок підставного власника цих телеканалів Тараса Козаза з Вітором Медведчуком довести неможливо, про це заявила заступник глави Нацради Уляна Фещук.

Зверніть увагу: У Росії таки проведуть "телеміст", журналістів з NewsOne чекають у себе

Вона також повідомила, що Нацрада з телебачення і радіомовлення співпрацює з Антимонопольним комітетом України по встановленню зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів "112. Україна", NewsOne і ZIK.

Ці дії вже почалися після того, як стало відомо, що пан Козак придбав ZIK,

– додала Фещук.

Тарас Козак – народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука.

Вона також зазначила, що Нацраді необхідно надати більш жорсткі повноваження. Нацрада не має ефективного механізму впливу, тому може лише звертатися до суду.

"На сьогоднішній день з каналом" 112 "у нас 33 судових справи з приводу порушення ними чинного законодавства, до каналу NewsOne застосовано 18 штрафних санкцій, які зараз також оскаржуються в суді", – пояснила вона.

Зазначимо, 14 червня 2018 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком. Таким чином останній прибрав ZIK.

Чому ситуація між Цацрадою та Медведчуківськими каналами загострилась?

Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили:

Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій. Однак цей скандальний так званий телеміст таки відбудеться на пропагандистському телеканалі. Прокремлівські пропагандисти запросили журналістів з українських каналів Віктора Медведчука до себе.