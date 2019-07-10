У Росії таки проведуть "телеміст", журналістів з NewsOne чекають у себе

Скандальний так званий телеміст "Треба поговорити" таки відбудеться пропагандистському телеканалі. Прокремлівські пропагандисти запросили журналістів з українських каналів Віктора Медведчука до себе.

Проведення фейкового телемосту анонсував власник каналу NewsOne і член політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, пише "Інтерфакс".

Важливо: Телеміст між NewsOne і "Росія 24": хто його фінансує та кому це вигідно

Відповідно до телепрограми на сайті пропагандистського телеканалу "Росії 1", шоу "Треба поговорити" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00 годині.

Там також нагадують, що запросили російських і українських учасників скасованого українською стороною телемосту в студію прокремлівського телеканалу.

Зазначимо, друг і бізнес-партнер Медведчука Тарас Козак поїхав разом з ним та нардепом Юрієм Бойком у Москву для чергових переговорів.

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили:

Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.