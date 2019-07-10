Телеміст між NewsOne і "Росія 24": хто його фінансує та кому це вигідно

Як сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на скандальну заяву проведення телемосту між Росією та Україною, українців знов намагаються розділити на два табори. Про те, кому це вигідно та чи отримають порушники покарання – читайте далі.

На два табори українців намагався розділити телеканал NewsOne, точніше його власники, які дозволили в офіційній заяві оголосили, що 70% громадян чекають на прямі політичні переговори із Росією. Посилання на проведені соцопитування, звичайно, ж відсутні.

Читайте також: Які наслідки може мати скасування закону про люстрацію та хто це ініціював

Згідно з планом, 12 липня російський пропагандистський телеканал "Россия-24" спільно з NewsOne планували провести телеміст "Надо Поговорить". Концепція проста: звичайні громадяни мали би поспілкуватися між собою у прямому ефірі.

За задумом, таким чином планувалося возз'єднати "один народ". Правда, самі журналісти NewsOne швидко відхрестилися від такого проекту, заявивши про інформаційні атаки на редакцію.

Сьогодні, у цій ситуації, яка реально загрожує життю журналістів, я вважаю, що ідею телемосту потрібно облишити. Не тому що ми їх боїмося, а тому що, на жаль, сьогодні держава не може захистити від фашистів,

– сказав народний депутат "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович.

Політолог Сергій Таран наголосив, що такі дії є частиною реваншу, який намагаються провернути прихильники "русского мира". Наразі ми бачимо спробу зробити це в інформаційній сфері.

Чим "відзначився" пропагандистський канал "Росія 24"

"Росія 24" – прокремлівський канал, що відомий своєю антиукраїнською риторикою. "Росія 24" входить до Всеросійської державної телевізійної й радіомовної компанії й фінансується виключно із федерального бюджету. До складу ВДТРК входить: "Росія 1", "Росія 2", "Росія 24" і ще багато інших, а разом з онлайн-медіа вони просто тероризують інформаційний простір антиукраїнською риторикою.



ВДТРК фінансується виключно із федерального бюджету

Наприклад, розповідають про київську хунту, розп'яття хлопчиків, поїдання синичок, сало, Бандеру, фашизм, шовінізм, антисемітизм, тероризм, концтабори й це вже не кажучи про фейки з війною на Донбасі. Та цей список можна продовжувати безкінечно. Також вони поширили неправдиву інформацію про те, на новенькій 1000-гривневій банкноті буде зображення Гітлера.

Риторика NewsOne

Та й сам NewsOne не грішить застосовувати фрази, якими оперують російські журналісти: "партія війни", "партія миру", "братовбивча війна", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором". За це Нацмовник уже встиг оштрафувати телеканал майже на 97 тисяч гривень.



Риторика NewsOne

А взагалі канали, що входять у холдинг ВДТРК в Україні банально під забороною. Загалом понад 80 телемайданчиків. Тому навіть якби міст і провели, то Нацрада швидко могла би прикрити таке "дружнє спілкування" просто перервавши трансляцію.

Закон дає всі можливості сьогодні не допустити такої інформаційної провокації. Це прямо стосується каналу "Росія 24", який про українські вибори говорить дуже багато. Я нагадаю, що цей телеканал сьогодні внесений до списку заборонених в Україні. І його не можна не просто транслювати, але й ретранслювати, що підпадає під згаданий телеміст,

– сказав народний депутат Вікторія Сюмар.

Російські телеканали в Україні заборонені, бо вони порушують статтю 28 закону України "Про інформацію". Згідно з якою, інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Ведучі скандального телемосту

Що ж до ведучих, то з українського боку готовність поговорити висловили Олена Кірік і генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.



Українські ведучі, які мали б вести програму "Надо поговорить"

Договорилися до того, що на адресу Голованова полився шквал критики, а журналістам телеканалу погрожували "фізичною розправою". Ну, принаймні так заявили самі журналісти. З другого кінця мосту мала стояти ведуча програми Вєсті Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Малахов не політичний ведучий. Канал "Росія-1" – це, б**ть, ах**нно нейтральний канал – суспільний мовник. Чуваки, ви, б**ть, не те шо сц*те в очі – ви ср*те туди, от реально. І думаєте, щшо всі дурники й ніхто нічого не бачить,

– різко висловився український журналіст Роман Скрипін.

Генпрокуратура відреагувала

Хотіли "дружньо поговорити", а вийшло так, що за діло береться ГПУ. Днями Генпрокуратура зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

Читайте також: Життя, як на курорті або гниття у брудній камері: порівняння в'язниць у різних країнах

Причетні – від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс – викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів. Та й СБУ не забарилося. Тимчасово виконуючий обов'язки глави відомства Іван Баканов пропонує:



Що запропонував тимчасово виконуючий обов'язки глави відомства Іван Баканов

Взагалі в Україні кримінальної відповідальності за таке не передбачено. А, можливо, варто було б.