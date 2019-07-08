Які наслідки може мати скасування закону про люстрацію та хто це ініціював

Схоже, деякі українські політики засумували за Віктором Януковичем та його прибічниками. Бо як інакше можна пояснити всі ті зусилля, які вони доклали, аби скасувати закон про люстрацію.

Що передбачає закон про люстрацію

Закон про люстрацію визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

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Хто голосував за скасування закону

У списку тих, кому припікає "очищення влади": Бойко, Рабінович, Ківалов, два Добкіни, Шуфрич і ще 41 депутат. Вони вважають, що закон про люстрацію, нібито суперечить правам людини.



Політики, що голосували за скасування закону

Як сказала кандидатка у нардепи Олександра Дрік, судді розуміють, що у них немає ніяких підстав скасувати люстрацію, тому що є відповідні висновки Венеційської комісії, а також практика Європейського суду з прав людини.

Однак вже у 2016 вони були готові скасовувати люстрацію, але єдина причина, чому вони не наважились це зробити – кожного разу активісти були тут і захищали закон,

– зауважила Дрік.

А взагалі, це не єдиний позов проти цього закону. До депутатів додався ще Верховний суд і Служба зовнішньої розвідки. У всіх ще з 2015 року одні й ті ж претензії: порушення прав людини.

Хто підпадає під дію закону

Загалом, під люстрацію підпадають: судді, прокурори, керівники міністерств і центральних органів виконавчої влади, секретарі, заступники та практично усі, хто обіймає керівні державні посади



Хто підпадає під дію закону

Очищення влади здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Віктором Януковичем.

Тобто ті, хто за часів Януковича були керівниками на держпосадах протягом або понад рік повинні бути люстрованими. І їм забороняється обіймати керівні держпосади до 2024 року. А ще до списку додаються й особи, які задекларували неправдиву інформацію. Якщо чиновник збрехав, значить його треба люструвати. Ну, принаймні, це мало би так працювати.

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Наразі Єдиний державний реєстр люстрованих осіб налічує 921 людину. Загалом під очищення потрапляють кілька тисяч осіб. І якщо їх немає у списку, то це не значить, що закон на них не діє.

Частина з тих людей, які сьогодні йдуть у парламент, підпадають під люстраційну заборону. Закон не може заборонити їм обирати та бути обраним, але поки діє цей закон, вони не можуть обіймати керівних державних посад,

– пояснила Дрік.

Ну, якщо з Андрієм Клюєвим все ясно, його кандидатуру зняли, то з главою Офісу Президента Андрієм Богданом історія трохи інша. За часів Януковича він обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, яка сьогодні згідно із законом підпадає під люстрацію.



Андрій Богдан

А тепер заглянемо у закон: стаття 2, частина 1, пункт 5 – посаду глави адміністрації президента займати не можна. Усі аргументи "антилюстраційних" політиків зводяться до одного: опинилися не в тому місці, не в той час.

Коли партія "Незалежність" прийде до Верховної Ради України, перше, що ми зробимо – це скасування закону про люстрацію. За останні п'ять років, за вигаданими мотивами чинна влада вичавила з правоохоронної системи силових органів держслужби десятки тисяч людей, яких тепер так не вистачає країні,

– заявив лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов.

Які наслідки має скасування закону

Можливо і не вистачає, але потрібно розуміти, що у разі скасування закону про очищення влади, до України повернуться ті, хто дозволив розстрілювати українців на Майдані, разом із командою президента-втікача, який відкрито відстоював прокремлівську політику. То й решта тих, кого закон про люстрацію м'яко кажучи "відсторонив" від виконання обов'язків у державному апараті.

Якщо Закон України "Про очищення влади" буде анульований, то всі ці особи матимуть можливість повернутися на державні посади,

– сказала очільниця Департаменту з питань люстрації Анастасія Задорожна.

Ну і звичайно ж, усе це буде супроводжуватися судовими тяганинами, бо у разі скасування закону про очищення, вийде так, що посад їх позбавили незаконно.



Україні потрібен закон про люстрацію

Нам хочуть під етикеткою нових – повернути старих регіоналів. Для тих, у кого коротка пам'ять, нагадаю: цей закон був однією з вимог Революції Гідності. Я переконаний, що судді Конституційного суду, яких змушують і тиснуть на них, цього не зроблять,

– наголосив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Але не варто забувати, що у Конституційному суді засідають судді, які призначені ще за часів Януковича: це Шаптала, Гультай, Запорожець, Касмінін, Литвинов і Тупицький.

Чи є закон про люстрацію за кордоном

А взагалі, люстрація поширена практика у світі.

► У Чехії закон про очищення влади набрав чинності 1991 року. Комуністам і причетним до них людям заборонялося обіймати керівні посади.

► У Болгарії тій же категорії осіб з 1992 року заборонили займати керівні посади у вищих навчальних закладах.

► У Росії правозахисниця Галина Старовойтова двічі намагалася подати законопроект про люстрацію: 1992 і 1997 років, але його відхилили. А потім за стандартною схемою її знайшли мертвою, а обставини смерті навіть не розслідували.

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У списку країн, які теж практикували люстрацію ще Латвія, Литва, Угорщина і Польща. В Україні за законопроект проголосували у 2014, але на по факту він працює погано, а у деяких випадках – не працює взагалі.