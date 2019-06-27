Повернення Росії до ПАРЄ: чому Європа пішла на поступки

У 2014 році в зв'язку із анексією Криму та вторгненям на український Донбас євродепутати ПАРЄ позбавили Росію права голосу. У відповідь на це Кремль вже у 2015-му відкликав свою делегацію й вирішив не платити членські внески.

Що відбулося у ПАРЄ

Уже за два роки в Асамблеї заговорили про повернення росіян. І от, 25 червня євродепутати ухвалили резолюцію, яка змінює санкційний механізм і відповідно, дозволяє Росії знову повернутися до Асамблеї: 118 за, 62 проти, ще 10 утрималися.

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Парламентська Асамблея Ради Європи вирішила, що права її членів голосувати, виступати і бути представленими в Асамблеї та її органах не можуть бути тимчасово зупиненими в контексті оскарження або перегляду повноважень.

Нас – меншість. Ми не зрадили принципи РЄ, на відміну від тих, хто продав принципи заради грошей, внеску Росії,

– наголосила Ірина Геращенко, член української делегації у ПАРЄ.

А хто як голосував? За повернення виступили французи, іспанці, італійці, серби і турки. Частково резолюцію підтримали німці, чехи і швейцарці. А проти повернення проголосували українці, поляки, британці, литовці та естонці.



Як у ПАРЄ голосували за повернення Росії



А от з голландцями трапилася окрема історія. Вони мають беззаперечні докази того, що пасажирський літак "Боїнг-777", який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, збили ракетні комплекси російської армії

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії.



До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

Та попри це 25 червня представники Нідерландів проголосували за зняття санкцій із Москви.



Як голосували голландці за повернення Росії у ПАРЄ

Історія виникнення та повноваження ПАРЄ

Історія ПАРЄ починається у 1949 році, коли 10 країн підписали договір про створення Ради Європи. Вона складалась із двох органів. Перший – комітет міністрів, цей відділ ухвалює рішення з питань політики, діяльності та бюджету Ради.



Процедура підписання Статуту Ради Європи, Лондон, 5 травня 1949 року

Туди входять керівники МЗС усіх 47 країн-членів, їхні рішення є обов'язковими для виконання. В інакшому випадку, країну просто викинуть із Ради.

Другий відділ – ПАРЄ. Це свого роду консультативний двигун політичних ініціатив. І хоча це просто дорадчий орган, рішення, які він ухвалює нерідко доленосні. Наприклад, завдяки ПАРЄ 106 країн світу не практикують смертну кару, з'явилася європейська конвенція із прав людини.

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А країни пострадянського простору отримали допомогу в формуванні демократичного суспільства, а багато інших країн отримують допомогу й підтримку в подоланні військових конфліктів. Принаймні, про це говорять самі європарламентарі.

Асамблея прагнула і прагне проводити дебати з основних соціальних питань. Такі гучні дебати допомагають сформувати загальноєвропейський консенсус задля примирення,

– зазначено у статуті ПАРЄ.

У списку важливих повноважень Асамблеї – вибори генсека Ради Європи, суддів Європейського суду із прав людини і спостереження за виконанням міжнародних зобов'язань іншими країнами. Все це обговорюється на сесіях ПАРЄ, кожна з яких триває приблизно тиждень – наприкінці січня, квітня, червня й на початку жовтня.

Як відреагувала українська делегація

Так от, ухвалення резолюції про відновлення повноважень Росії, дозволяє Кремлю долучитися до виконання функцій Асамблеї уже на початку жовтня.

Голова української делегації Володимир Ар'єв повідомив, що представники України вирішили припинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов'язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

Для відкликання потрібно два кроки. Перший – звернутися до Верховної Ради України з необхідністю розглянути питання зупинення участі української делегації у ПАРЄ. Другий – звернутися до президента й МЗС, аби виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи.

"Дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків", – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поки "гасить це полум'я". Він переконаний, що проблема полягає в тому, що повернення Росії в ПАРЄ хочуть використати як шлях до "нової нормальності" з Росією.



Коментар міністра закордонних справ України Павла Клімкіна

Чому ПАРЄ йде на поступки Росії

І українські, й закордонні медіа пишуть про те, що важелем впливу на повернення Росії до ПАРЄ стали гроші. Точніше членські внески, які Росія не платить з 2017 року.

Ми чітко заявляли про те, що членство у Раді Європи передбачає для всіх країн необхідність виконання фінансових зобов'язань. Тож ми закликали Росію направити свою делегацію та відновити сплату обов'язкових внесків,

– прокоментувала Ліліан Марі Паск'є, президент ПАРЄ.

Так що ж таке ці членські внески і скільки туди платила Росія? По суті, це – бюджет Ради Європи, який розподіляється між трьома основними напрямками: права людини, верховенство права та демократія. Є ще два другорядних: управління і керівні органи.

Ці напрямки міняються кожних два роки. Усі 47 країн-членів платять по-різному, це залежить від кількості населення та ВВП. Наприклад, найбільшими донорами є Франція, Німеччина, Італія, Великобританія, була Росія. Їхня частка сягає майже 60% всього бюджету організації.



Звідки надходить найбільше грошей до ПАРЄ

У виданні The Guardian зазначили, що через несплату внесків Росією Рада Європи, яка керує Європейським судом з прав людини, стикається з дефіцитом у щонайменше 42,65 мільйона євро, що є 10% її річного бюджету.

Згідно з офіційним звітом, це означає, зокрема, скорочення робочих місць. У підпорядкуванні Асамблеї не лише суд із прав людини. Інші установи теж отримують недофінансування.



Коментар канцлера Німеччини Ангели Меркель

І якщо про гроші постійно говорять євродепутати, то вочевидь суми не маленькі, якщо повернення росіян допоможе налагодити діалог.

Які ще конфлікти виникали між ПАРЄ та РФ

Це – не перший конфлікт, який виникає між ПАРЄ й Росією. У 1995 році, коли Москва хотіла долучитися до організації, її заявку заморозили через першу чеченську війну.

На початку 2000-х за порушення цих же прав людини у Чечні євродепутати позбавили РФ права голосу й рекомендували виключити, проте у 2001 році права відновили.

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У 2008 році в ПАРЄ виникли претензії щодо визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії. У 2012-му Кремль потрапив під приціл у розслідуванні справи Магнітського.

Хто такий Сергій Магнітський?Російський аудитор, який працював у консалтинговій компанії Firestone Duncan. У 2008 році був заарештований й помер в ізоляторі за 7 днів до закінчення однорічного терміну, протягом якого його могли законно утримувати без суду. На Заході арешт і смерть Магнітського пов'язують з тим, що він викрив корупційні схеми з повернення податків, організовані російськими чиновниками та силовиками, які використовувалися для масштабного розкрадання бюджетних коштів.

Росія – країна, яка мала найбільше конфліктів із ПАРЄ. Про її неприпустиму поведінку не писав лише лінивий, як і про недієздатність Ради Європи забезпечувати стабільність і права людини у світі.

Спроба через 5 років нормалізувати відносини між Радою Європи й Росією зрозуміла. Але те, наскільки принизливо це було зроблено, не просто лишає неприємне відчуття, але й підриває авторитет організації, – написали у виданні Neue Zürcher Zeitung.

Й наголосили, що відсутність стійкої позиції стосовно авторитарних режимів, як відомо, ніколи не приводить до успіху. Зазначимо, що Росія – єдина країна Ради Європи, де з 2015 року законодавство дозволяє не виконувати рішення Європейського суду із прав людини.