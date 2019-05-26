Зороастризм: цікаві та дивні факти про маловідому релігію

У світі, крім християнства, ісламу та юдаїзму існують десятки інших вірувань. Всі вони абсолютно різні, кожна має свої особливості, історію і легенди. Одна із таких – зороастризм. Це іранське вірування у списку найстаріших у світі і разом з тим – одне із найменших – загалом менше 200 тисяч послідовників.

Щонайменше 50% із усіх них живуть в Індії, 25 тисяч – в Ірані, 11 – в США, 10 – в Афганістані, 5 – в Канаді та Пакистані, 4,5 – у Сінгапурі і 2 тисячі – у Новій Зеландії.

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З чого почався зороастризм

Ця релігія з'явилася ще до християнства, ісламу і навіть юдаїзму – за 300 років до нашої ери. Зороастризм був найбільшим і найпотужнішим віруванням у тодішньому Ірані. Так було до появи ісламу, який поступово витіснив зороастризм своїми масштабами.

Батьком цього вірування вважається давньоіранський пророк Заратустра, чиє пророцтво полягає у двох вічних протистояннях:

Воістину є два першопочаткових духи, які явилися світу як близнюки, відомі своєю протилежністю. В думці, в слові і в дії – вони обидва, добрий і злий… Коли ці два духи вперше зійшлися в боротьбі, то вони створили буття і небуття, і те, що чекає врешті-решт тих, хто йде шляхом неправди, – це найгірше, а тих, хто йде шляхом добра, чекає найкраще,

– вчення із книги молитов.

Зороастрійців дуже часто прирівнюють до вірян, які поклоняються вогню. Насправді це не так. Хоча під час різних молитов і ритуалів, вогонь і справді присутній. Люди вважають, що вогонь символізує світло і мудрість, яку їм посилає їхній Бог Агура Мазда.

Боги у цій релігії

Перший – Агура Мазда – бог мудрості і втілення всього світлого, що є на світі. Згідно із віруваннями зороастризму – він абстрактна всесильна сутність, як бог у християнстві. І точно так само має антагоніста – злого духа Ангро Майню. Перший править на небесах, а другий – під землею.

Агура Мазда в цій релігії розглядається як єдиний і неповторний Бог. В принципі, як і у всіх монотеїстичних релігіях. Агура Мазда створив 6 безсмертний святих духів, разом із якими він створив 7 творінь, з яких склався світ: вогонь, воду, землю, повітря, рослин, тварин і людей.



Святі духи в зороастризмі

Безсмертних святих можна трактувати по-різному. По суті, вони ніби характеристики Бога, описують його. Це ніби його світло, яке Агура Мазда кидає на людей аби показати їм правильний шлях,

– розповів релігієзнавець Скот Нельсон.

Власне, в цих істинах і полягає суть зороастризму. Люди, які слідують цим законам повинні прожити гідне життя. Вони ніби у постійній боротьбі проти всього злого на землі. І чим більше хороших справ виконує людина, тим ближче вона наближається до хорошого життя після смерті. Всі ці настанови і правила описані у священних текстах зороастризму – це гімни, молитви, вислови і легенди. Загалом – збірка із 21 книги, яка називається Авеста.

Як проходять поховання в зороастризмі?

На відміну від більшості світових релігій, де померлих кремують чи закопують в землю, в цій вірі процедура поховання трохи інша. Померлих кладуть на так звані "Башти мовчання", де тіло з'їдають різні тварини. Чому? Прихильники зороастризму вважають, що кремація і закопування паплюжать вогонь, землю і воду.



"Башні мовчання", в яких скидають мертвих людей, аби їх з'їли птахи

Коли диявол повністю ослабне, його правлінню прийде кінець. Постане новий світ. Агура Мазда збере воєдино усіх мертвих із маленьких частинок і поверне їх до життя, – вважають віряни.

Рай чи пекло після смерті

Згідно із канонами Авести, коли настане кінець світу, почнеться суд. Ну, як у в християнстві: праведні в рай, грішні – в пекло. Як це відбувається? Всі люди повинні будуть перейти через річку з лави. Ті, хто жив за законами – пройдуть без болю і страждань, а грішники згорять у вогні у страшенних муках.



Аби потрапити в рай, люди мають пройти через лаву

До речі, зороастрійці вважають, що після смерті людина стає на міст "Чінват". Там зустрічається зі своєю Даеною, тобто втіленням внутрішнього духовного світу. Якщо переважає добро, то людина побачить красиву дівчину, яка покаже дорогу до небес. А як переважатиме зло, то Даена перетвориться в страшну відьму, яка заведе у саме пекло.

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Зороастризм як мирна релігія потроху згасає. За даними ЮНЕСКО, через тиск з боку інших вірувань і міграцію прихильників зороастризму щороку меншає. В тій же Індії, де проживає найбільше вірян кожної декади прихильників цієї релігії меншає на 10%. Якщо 2009 року їх було понад 75 тисяч, то вже у 2019 залишилося менше 70 тисяч.