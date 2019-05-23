Шабат, зірка Давида та декілька священних книг: цікаві факти про юдаїзм

Юдаїзм – єврейська релігія одна із найстаріших у світі. Попри це, представників цього вірування у світі не так вже й багато – приблизно 15 мільйонів.

В Ізраїлі їх майже 7, 6 мільйонів юдеїв у США, а ще 2 мільйони розкидані по інших частинах земної кулі. І це менше 0,2% від всього населення Планети.

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Поширення юдаїзму в світі

Вірування юдеїв

Вони вважають себе обраним народом. Згідно із віруванням, Бог заключив із ними договір: в обмін на порятунок із єгипетського рабства вони слідуватимуть його правилам, настановам і указанням.

Всі вчинки будуть відбиватися у їхній культурі, традиціях і житті. Тому, юдаїзм часто називають не тільки релігією, а й єдиним цілим, що об'єднує в собі всі ознаки народу, культури і раси.

Історія

Починається за 1300 років до нашої ери із пророка Мойсея. Хоча, деякі євреї вважають, що все почалося набагато раніше – із Авраама, а це вже за 1750 років. Отож, згідно із легендою, одного дня Мойсею явився Господь і наказав вивести євреїв із єгипетського рабства.

Аби дати людям шанс на втечу, Бог наслав на Єгипет 7 бід: хвороби, нашестя жуків, грози і смерть.



10 бід, яких наслав Бог на Єгипет

Мойсей повів євреїв до Омріяної землі, через Червоне море і довів до гори Синай. Сам провів на горі 40 днів і 40 ночей. Там він і отримав від Бога 10 заповідей. З яких власне і почався юдаїзм.

Мойсей – це найголовніший пророк, який подарував нам Старий Завіт, 10 заповідей. Немає жодного іншого трактування, немає Нового Завіту, немає іншого прокорока. Є тільки Мойсей і його священні писання,

– заявив рабін Хаїм Мінц.

Юдаїзм, як мусульманство і християнство - релігія об'явлення. Тобто така, що заснувалася внаслідок появи Господа перед пророком. Якщо в християнстві ключова персона і наставник - це Ісус, в мусульманстві пророк Мухаммед, то в юдаїзмі обидва - звичайні люди. Єдиний пророк, вождь і законодавець єврейського народу – Мойсей.

Символи віри

Головна книга юдаїзму називається Тора або як ще прийнято називати – "П'ятикнижжя Мойсеєве". Вона складається із п'яти книг.

Перша – Берешит (Книга Буття), у якій розповідається про походження євреїв.

Друга – Шмот (Книга Вихід) – вона розповідає про звільнення євреїв із єгипетського рабства і про життя Мойсея.

Третя – Ваїкра (Книга Левит) – повчає різних норм та ритуалів, розповідає про жертвоприношення і обряди.

Четверта – Бемідбар (Книга Числа) – вона оповідає життя ізраїльського народу протягом різних часів.

П'ята книга – Дварим (Повторення закону) – приписи та настанови для юдеїв.

"Тора вчить у всьому шукати правду та істину. Уявіть, що я закопав 20 мільйонів доларів десь у Голлівуді. Ви би пішли туди з лопатами, тракторами і екскаваторами. Шукайте правду точно так само, як шукали би ці 20 мільйонів доларів", – наголосив рабін Ярон Рувен.

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Тора – не єдина священна книга юдеїв. У списку ще Невіїм – це історії про пророків і їхні життя. А також Ктувім - це притчі, псалми та історії. Разом Тора, Невіїм та Ктувім складають Святе письмо юдаїзму, яке називається Танах, тобто Єврейська Біблія. А от основи і вчення юдаїзму складаються в Талмуд. Це величезний кодекс якому слідують усі євреї. Свого роду тлумачний словник усіх заповідей, законів, настанов і правил.

Талмуд – це усний закон. Наприклад, в Біблії сказано побудувати хатину. Талмуд для того щоб пояснити скільки в хатині має бути дверей, яка її висота, скільки вікон і так далі,

– розповів рабін (1951 - 2019) Єхіель Екстайн.

В чому ж суть юдаїзму

Як і в мусульманстві, і християнстві - віра в Єдиного Бога і вірності йому. Але як пояснюють самі ж рабіни, цього замало для того аби описати суть єврейської релігії. Одна із ключових основ - жити за законами Божими і вчити цього інших людей.

Є одна притча. Якось астрофізик сказав рабіну, що суть юдаїзму можна описати одним реченням – намагатися не робити того, чого не хочеш, аби зробили тобі. А рабін описав роботу астофізика так: "Миготять й горять маленькі зорі, як мені цікаво хто ви...". Суть притчі у тому, що коротко підсумувати неможливо,

– сказав рабін Яков Барбер.

Якщо суть цієї релігії описати досить важко, то з цілями все набагато простіше.

"Знаєте, ціль багатьох людей у світі – робити добрі вчинки, щоб отримати хороше життя після смерті. Тора ставить перед нами трохи інші цілі – робити добрі вчинки, щоб добре провести це життя" – додав рабін Давид Арон.

В юдаїзмі є свій символ – зірка Давида: два правильних трикутника накладених один на одного. Один верхівкою вниз, а інший вгору.



Зірка Давида

Існує безліч трактувань цього символу, але єдиного і достеменного так і нема. Одні рабіни говорять, що це символ білої лілії у єврейській Біблії, а інші, що ця зірка символізує зв'язок Бога із євреями. А от а середньовічною легендою був знаком юдейського царя Давида, який застосовували на щитах війська вояків.

За деякими трактуваннями, трикутних символізує зв'язок Господа, Тори та Ізраїлю. А от шість кутів символізують зовнішні розміри цього зв'язку,

– розповів рабін Єхуда Блек.

Структура юдаїзму

Як і в більшості релігій світу, юдаїзм має свої відгалуження. Найбільші течії: консервативна, ліберальна, реформістська, ортодоксальна та реконструктивістська. Відрізняються вони тим, що кожна течія по-своєму трактує закони і настанови.

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Однак, в цілому у всіх них більше спільного, ніж відмінного. А сказати хто із них більш правий – практично неможливо. Адже ці течії історично розвивалися у різних регіонах і при різних обставинах. Відповідно і трактування різне.



Течії юдаїзму

Що таке Шабат

В Юдаїзмі є одне особливий день – Шабат – за єврейським календарем це субота або сьомий день тижня. Згідно з Торою, євреї повинні утриматися практично від усіх видів робіт починаючи від заходу сонця у п'ятницю і закінчуючи заходом у суботу. Все чим потрібно займатися – їсти, відпочивати і займатися вивченням святого письма.

"Бог 6 днів створював світ. На сьомий вирішив перепочити. От і ми робимо так само. Протягом Шабату ми читаємо і присвячуємо себе Богові. До речі, протягом цього періоду ми не користуємося соцмережами і не відповідаємо на електронні листи", – наголосив рабін Джон Кар'єр.